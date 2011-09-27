به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام‌حیدر حیدری ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی که در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی برگزار شد، گفت: این افراد که اغلب گذرنامه جعلی و یا بدون هویت بودند، با تلاش ماموران پلیس دستگیر و از طریق مجاری قانونی از کشور اخراج شدند.



وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال نه هزار و 334 نفر از اتباع خارجی به دلایل عدم رعایت مسائل قانونی در قم دستگیر شده‌اند، اظهار داشت: پس از رسیدگی به موارد اتهامی این افراد، پانصد و 57 نفر آنها به دادسری قضایی معرفی شدند.



رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قم، با تاکید بر اینکه بیشترین آمار جرم و جنایت منتشره از قم متعلق به اتباع بیگانه است، گفت: متأسفانه بسیاری از همشهریان محترم قمی از محدودیت‌ها و شرایط ویژه قانونی اتباع بیگانه کم اطلاع و یا بی اطلاع هستند و همین امر زمینه زیاده خواهی اتباع را بیشتر می‌کند.



وی درباره تبعات و آثار اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی حضور اتباع بیگانه بی هویت در استان، توضیح داد: اگر پژوهش مفصل و متقنی درباره تبعات حضور این نوع از افراد در قم صورت بگیرد به راحتی به این نتیجه می‌رسیم، بیشترین آمار بیکاری، جرایم مختلف و.. ریشه در حضور غیر قانونی این مهمانان ناخوانده دارد.



حیدری با اشاره به اینکه نباید در ایجاد فرصت‌های شغلی اتباع بیگانه را به جوانان پرتلاش بومی ترجیح دهیم، افزود: طبق قانون مهاجرین و اتباع بیگانه درباره هرنوع تردد، استفاده از خودروها و اماکن شخصی محدودیت دارند و نباید از حقوق مشابه با شهروندان عزیز برخوردار باشند.



وی با هشدار نسبت به اعتماد بیش از حد به اتباع بیگانه، گفت: از شهروندان تقاضا داریم قبل از هرگونه اقدام به اجاره خانه، مغازه و هرنوع وسیله دیگری درباره صحت هویت و درستی مدارک اقامت به پلیس اتباع بیگانه مراجعه کنند تا مشکلی پیش نیاید.



رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان قم، با تاکید بر اینکه قصد ساماندهی اتباع بیگانه را داریم، اظهار داشت: پلیس هیچ خصومتی با اتباع بیگانه ندارد و فردی قانون را رعایت کند از حقوق شهروندی برخوردار است اما نمی گذاریم افراد بیرونی و اتباع خارجی شرافت مردم شهید پرور و ولایت مدار قم را خدشه دار کنند و سهل انگاری و زیاده خواهی دیگران به پای قمی ها نوشته شود.



