تدوین طرح رونق اعزام به خارج/ ارسال پیشنهاد به وزیر کار

حسن کرباسی در گفتگو با مهر دستیابی به فرصت های شغلی خارج کشور را نیازمند همکاری حوزه های مرتبط با اعزام نیرو کار به خارج کشور دانست و گفت: بخش خصوصی برنامه ریزی هایی را برای رونق و توسعه اعزام نیروی کار به خارج کشور انجام داده است.

دبیر کانون کاریابی های بین المللی کشور، اظهار داشت: کاریابی هایی که برای اعزام نیروی کار به خارج کشور فعالیت می کنند توانسته اند طرحی را تدوین و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

کرباسی ادامه داد: البته در قالب نشست های متعدد با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین فعالان حوزه کاریابی بین الملل توانسته ایم برخی موانع و مشکلات پیش روی اعزام نیروی کار به خارج کشور را شناسایی کنیم.

این مقام مسئول در دفاتر کاریابی بین المللی کشور، بیان داشت: تعامل و همکاری دستگاه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور می تواند به ایجاد رونق در اعزام نیروی کار منجر شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع اعزام نیروی کار به خارج کشور بتواند در نشست های شورای عالی اشتغال مطرح شود، خاطر نشان کرد: نگاه مناسب شورای عالی اشتغال به مسئله اعزام کارجو به خارج کشور می تواند به حل بخشی از این نیازهای اشتغالی کارجویان منجر شود.

به گزارش مهر، اعزام نیروی کار متقاضی اشتغال در خارج کشور یکی از اقداماتی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دستیابی به فرصت های شغلی کشورهای نیروپذیر انجام می شود.

طی سال های گذشته علیرغم برخی برنامه ریزی ها و حتی مطرح شدن اعزام 100 هزار نفر تا پایان برنامه چهارم توسعه، این هدف محقق نشد که برای آن دلایل متعددی برشمرده شد.

به تازگی نیز اعزام 5 هزار کارجو به خارج کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است. همچنین اعلام شد که برای دستیابی به این هدف تلاش هایی صورت خواهد گرفت.