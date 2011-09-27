علیرضا کهندانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کاشان میزبان دور رفت سوپر لیگ گلبال آقایان باشگاه‌های کشور است، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان کشور، دور رفت مسابقات سوپر لیگ گلبال آقایان با حضور شش تیم آبان ماه سال جاری در شهرستان کاشان برگزار خواهد شد.



وی یادآور شد: با برنامه ریزی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان، این دوره از رقابت ها به مدت سه روز و از تاریخ چهارم تا ششم آبان ماه و با حضور تیم های مدعی قهرمانی و کسب عنوان نخست این رقابت ها برگزار می شود.



دبیر هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم اضافه کرد: علاوه بر تیم گلبال بهزیستی قم تیم های گلبال سایپا کاشان، مناطق نفت خیز جنوب اهواز، ایمن سازان عمران پارس تهران، هیئت نابینایان تویسرکان و بهزیستی خراسان رضوی در این دوره لیگ برتر حضور دارند.



کهندانی یادآور شد: برنامه ریزی برگزاری پیکارهای دور رفت از مسابقات فصل جدید لیگ برتر گلبال باشگاه های کشور در حالی انجام شده است و قرار است این مسابقات در کاشان برگزار شود که رقابت های دور بر گشت سوپر لیگ گلبال آقایان کشور بهمن ماه به میزبانی هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم برگزار خواهد شد.



دبیر هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم به برپایی اردوی تیم ملی گلبال رده سنی امید کشورمان در قم اشاره کرد و بیان داشت: اردوی تیم ملی گلبال رده سنی امید به میزبانی هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم در شهریورماه برگزار شد و میزبانی خوبی از ملی پوشان داشتیم.



وی افزود: اردوی تیم ملی گلبال رده سنی امید کشورمان توسط فدراسیون نابینایان و کم بینایان برگزار شد و خوشبختانه فدراسیون و کادر فنی تیم ملی امید نیز رضایت کاملی از نحوه میزبانی هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم داشتند.



کهندانی از برگزاری دومین مرحله اردوی تیم ملی امید گلبال اعزامی به تورنمنت قطر خبر داد و اضافه کرد: دومین مرحله اردوی تیم ملی امید گلبال کشورمان جهت کسب آمادگی به منظور حضور در تورنمنت بین المللی قطر در تهران برگزار می شود.



دبیر هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم گفت: در این اردو که از امروز تا هشتم مهر ماه برگزار می شود گلبالیست های ملی پوش همانند اردویی که در شهر مقدس قم برگزار شد، به تمرینات آماده سازی خود خواهند پرداخت.