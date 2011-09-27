کانون سنگرسازان بی سنگر استان مرکزی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی ظهر سه شنبه در این مراسم هدف از راه اندازی کانون سنگر سازان بی سنگر را حفظ هویت سنگرسازان بی سنگر در جنک تحمیلی عنوان کرد و گفت: حفظ ارتباط و انسجام اجتماعی سنگر سازان بی سنگر، حفظ تاریخ و انتقال تجربیات گرانقدر مدیریتی مهندسی جنگ جهاد به نسل های بعدی از دیگر اهداف راه اندازی کانون سنگر سازان بی سنگر در کشور است.

وی ادامه داد: فعالیت کانون سنگر سازان بی سنگر حول چهار محور دیدار، حفظ یاد، حمایت و ادامه راه استوار است که لازم و ملزوم یکدیگرند.

مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با تاکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان و سایراقشار جامعه با رشادتهای جهارگران در طول جنگ تحمیلی بیان داشت: سنگر سازان بی سنگر با از خود گذشتگی خود رو در روی دشمن ایستاده و در خط مقدم جبهه های حق علیه باطل به سنگر سازی برای رزمندگان اسلام پرداختند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در این مراسم با اشاره به نقش جهاد گران استان مرکزی در پشتیبانی جنگ بیان داشت: استان مرکزی از پشتیبان های قوی جنگ تحمیلی بود که به ارائه خدمات در 24 نوع فعالیت مختلف پشت جبهه ها می پرداخت.

عباس مظفری افزود: احداث 824 کیلومتر جاده عملیاتی، 612 کیلومترترمیم جاده ها، ساخت 1650 سنگر انفرادی، اجتماعی ، ساخت 939 دهنه و امداد رسانی به 17 هزار و 247 مجروحان جنگی از جمله اقدامات سنگرسازان بی سنگر استان مرکزی در دوران جنگ تحمیلی است.

