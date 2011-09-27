ساخت سالن آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران بعد از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه افزود: موضوع احداث یک سالن آزمون مجهز با توجه به برگزاری تعداد بالای آزمونها از جمله آزمون دستیاری و کارشناسی ارشد از نیازهای دانشگاه بوده که امروز شاهد شروع این پروژه هستیم.

محمد مهدی ناصحی افزود: این سالن در سه طبقه احداث و بنای آن قابلیت افزایش تا پنج طبقه را دارد.

وی گفت: این سالن سه هزار و 900 متر فضا داشته و با طراحی زیبا به صورت استاندارد احداث می شود.

ناصحی با اشاره به اینکه این سالن قابلیت برگزاری آزمون همزمن هزار و 500 دانشجو را دارد افزود: در مرحله اول برای احداث این سالن، یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: این سالن تا اردیبهشت سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

در ادامه این مراسم آبنمای مجتمع پیامبر اعظم (ص) دانشگاه، همزمان با هفته دفاع مقدس رونمایی شد ومهد کودک این مجتمع افتتاح و به بهره برداری رسید.