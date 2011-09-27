راهکارهای جذب اعتبار در صنایع دستی در قزوین بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر اولین کارگاه منطقه ای راهکارهای جذب بودجه در صنایع دستی ظهر سه شنبه در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

در این کارگاه تخصصی که با حضور معاونان صنایع دستی ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانهای مازندران، گیلان، تهران، سمنان، گلستان، البرز و قزوین برگزار شد راههای جذب اعتبارات بیشتر برای اجرای طرحهای صنایع دستی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

حمیدرضا قاسمی معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان قزوین در این کارگاه گفت: با اتخاذ روشهای صرفه جویانه و توجه به امور فرامنطقه ای و ملی می توانیم از رشته های صنایع دستی حمایت کنیم.

وی افزود: با برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت و سعی و تلاش مضاعف باید بتوانیم ضمن رفع مشکلات و خلاء های موجود به افزایش طرحهای اجرایی کمک کنیم.

قاسمی تصریح کرد: افزایش طرح های تملک سرمایه ای یکی از کارهای مناسب برای جذب اعتبارات بیشتر در صنایع دستی است که با تعامل منطقی با استانداران و فرمانداران دست یافتنی است.

این مسئول یادآورشد: در ارائه طرحهای صنایع دستی لازم است تا توجیه اقتصادی و سودآوری طرحها مورد توجه قرار گیرد تا مشارکت ها آسیب نبیند.

وی افزایش زیر مجموعه های طرحهای صنایع دستی را از دیگر راهکارهای توسعه بخش صنایع دستی دانست و افزود: در حال حاضر سهمیه طرح های صنایع دستی در هر استان به تعداد شهرستانها پیش بینی شده که تا 1.5 برابر قابل افزایش است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین همچنین گفت: اعتبارات هزینه ای، کسری بودجه، تقسیم اعتبارات توسط فرمانداریها از دیگر مشکلاتی است که باید نسبت به حل آنها اقدام شود.

این مسئول واگذاری بخشی از خدمات حوزه صنایع دستی به بخش خصوصی را ضروری خواند و یادآورشد: هر کاری بدون توجیه اقتصادی محکوم به شکست است و بدلیل عدم استقبال تعاونیها از ورود به این عرصه بدون حمایت دولت از صنایع دستی نمی توان امیدوار بود که طرحهای این بخش اجرایی و محقق شود.

در این کارگاه آموزشی هشت راهکار برای جذب اعتبارات بیشتر در صنایع دستی ارائه و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.







