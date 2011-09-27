9 طرح تحقیقاتی در حوزه آب و فاضلاب یزد اجرایی می شود

محمدمهدی ثابتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 9 پروژه تحقیقاتی در دست اجرا در شرکت آبفای استان یزد، شش پروژه از طرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای اجرا به این شرکت ابلاغ شده و بقیه نیز پروژه ‌های اجرایی توسط این شرکت هستند.

وی عنوان کرد: در سال جاری پروژه‌ های بررسی عملکرد صافی افقی درشت دانه و اولترا فیلتراسیون در ارتقای کیفیت پساب تصفیه‌ خانه فاضلاب شهر یزد، مدلسازی عددی (کامپیوتری)، یخ ‌زدگی کنتور و بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات و اثربخشی پروژه ‌های اصلاح و بازسازی شبکه از جمله پروژه ‌هایی است که با توجه به ضرورت نیاز توسط این شرکت در حال انجام است.

ثابتیان با اشاره به اینکه در سال گذشته شش پروژه تحقیقاتی در این شرکت انجام شده است، بیان داشت: پروژه ‌هایی از جمله تهیه و تدوین معیارهای ارزیابی تولیدکنندگان شیر فلکه دروازه ‌ای و پروانه ‌ای، بررسی و مقایسه و ارزیابی فنی اقتصادی انواع دریچه ‌های مهنول فلزی و غیر فلزی نیز از جمله پروژه ‌هایی است که توسط شرکت مهندسی آبفای کشور ابلاغ شده و در حال اجراست.

وی همچنین تعیین معیارهای آزمایشگاه مرجع کالاهای صنعت (شیرهای دروازه‌ا ی و پروانه ‌ای و صنعتی)، ارزیابی جامع و آسیب ‌شناسی تامین شیرآلات صنعتی، اجرای کدینگ ملی کالاهای صنعت آب و فاضلاب، بررسی و امکان ‌سنجی کاربرد لیزر در گندزدایی و شناسایی آلاینده‌ های آب را از دیگر پروژه‌ های ابلاغ شده توسط شرکت مهندسی و در حال فراخوان عنوان کرد.