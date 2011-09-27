به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی قبل از ظهر سه شنبه در همایش"ولایتمداری در فرهنگ جهاد و شهادت" که به مناسبت آغاز دوره های آموزشی موسسه روایت سیره شهدا در سالن همایش های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: مسئله شهید و شهادت از مفاهیمی است که انتشار و توجه به آن به برکت پیروزی انقلاب اسلامی حاصل شد.



وی تصریح کرد: این بخش از معارف دین مانند بسیاری از حقایق و معارف دین که متروک مانده بود، به برکت امام و پیروزی انقلاب اسلامی احیا و مورد توجه واقع شد.



تا کنون یک اثر جامع در مورد شهادت تدوین نشده است



مصباح یزدی در ادامه با بیان این که در طول سی سال گذشته بحث ها و صحبت ها، همچنین پژوهش ها، تالیف کتاب ها و رساله های زیادی در خصوص محورهای شهید و شهادت صورت گرفته است، یادآور شد: اما تا کنون یک اثر جامع در مورد شهادت تدوین نشده است و جا دارد افرادی که توان علمی و انگیزه تحقیق در مورد این مسائل را دارند، در مورد این مفاهیم تلاش و سعی کنند.



وی گفت: باید یک اثر کامل که همه ابعاد این مسئله را در بر گیرد با عنوان دایره المعارف شهادت تدوین شود و این اثر ماندگاری برای نسل های آینده خواهد بود.



رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به محورهایی که در مورد آن می توان در این اثر پژوهش کرد، اظهار داشت: تاثیر فرهنگ شهادت در خودسازی و اعتلای روحی و اخلاقی خود فرد یکی از این محورهای قابل پژوهش است و این مسئله باید از این منظر دیده شود که توجه به امر شهادت چه نقشی در ایجاد و تبیین خودسازی می تواند داشته باشد.



باید تاثیر فرهنگ شهادت در حفظ عزت و اعتلای جامعه اسلامی بررسی شود



وی افزود: تاثیر فرهنگ شهادت در پیشرفت عرصه های مختلف جامعه، تاثیر این فرهنگ در حفظ عزت و اعتلای جامعه اسلامی و این که این روحیه و مفهوم ارزشی چه ارتباطی با باورهای دینی دارد از جمله دیگر محورهای قابل بحث است.



مصباح یزدی یادآور شد: برخی از ارزش ها هستند که تنها می توان آنها را در سایه برخی باورهای دینی به دست آورد و قبل از آن باید برخی اعتقادات در فرد رشد کرده باشد و ما نیز اگر بخواهیم ارزش شهادت را در جامعه رشد دهیم باید ابتدا مبانی اعتقادی مردم را تقویت کنیم.



وی در ادامه با اشاره به دیگر محورهای مرتبط با فرهنگ شهادت بیان داشت: همچنین لازم است تا نقش اسلام در اعتقاد به زندگی بعد از مرگ بررسی شود.



رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با تاکید بر این که این مسئله باید تبیین شود، ابراز داشت: در قرآن نیز آمده است که شهیدان نمی میرند بلکه زنده هستند و نزد خدا روزی می خورند، پس باید دید اسلام می تواند چه نقشی در تقویت روحیه شهادت طلبی داشته باشد.



وی افزود: محور دیگر این است که این یک مسئله و بحث تاریخی است و در دوره‌های تاریخی و ادیان دیگر هم مسئله شهادت وجود داشته است و لازم است تا این مسئله بررسی شود که از ابتدای آمدن دین اسلام در هر زمانی شهدا چه نقشی را ایفا کرده اند و بررسی نقش شهدای کربلا نیز یکی از این محورهاست.

