به گزارش خبرگزاری مهر، ساختارگرایی در فلسفه فیزیک به عنوان رهیافتی بدیل برای رئالیسم مطرح است و این نشست از سری نشستهای تاریخ، فلسفه علم و تکنولوژی دانشگاه استنفورد برگزار میشود.
در حالیکه بیشتر فرمولبندیها در فیزیک به دیدگاههای رئالیستی توجه دارند در مقابل ساختارگرایی اغلب ریشهای تاریخی و فلسفی در سنتهای معرفتی غیررئالیستی دارد.
اما ساختارگرایی به اشتباه در فیزیک قرن بیستم مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است.
رهیافتها و رویکردهایی چون پدیدارشناسی و نوکانتیها، پراگماتیستهای کانتی و تجربهگرایان سازهانگار از جمله رهیافتهایی هستند که ساختارگرایی را بسط و توسعه دادند.
این رهیافتها در ساختارگرا بودن دارای اشتراک هستند.
توماس رایکمن، توماس فریدمن از دانشگاه استنفورد ، پاتریک ساپس، گرهارد هاینزمن از دانشگاه نانسی و پاتریک بردینگ از دانشگاه نتردام آمریکا از جمله سخنرانان این همایش هستند.
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