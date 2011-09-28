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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۴

همایش "ساختارگرایی در فلسفه فیزیک" برگزار می‌شود

همایش "ساختارگرایی در فلسفه فیزیک" برگزار می‌شود

همایش "ساختارگرایی در فلسفه فیزیک" با سخنرانی مایکل فریدمن فیلسوف معاصر و استاد فلسفه دانشگاه استنفورد روز پنجشنبه 14 مهر در دانشگاه استنفورد آمریکا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساختارگرایی در فلسفه فیزیک به عنوان رهیافتی بدیل برای رئالیسم مطرح است و این نشست از سری نشستهای تاریخ، فلسفه علم و تکنولوژی دانشگاه استنفورد برگزار می‌شود.

در حالیکه بیشتر فرمول‌بندیها در فیزیک به دیدگاههای رئالیستی توجه دارند در مقابل ساختارگرایی اغلب ریشه‌ای تاریخی و فلسفی در سنتهای معرفتی غیررئالیستی دارد.

اما ساختارگرایی به اشتباه در فیزیک قرن بیستم مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است.

رهیافتها و رویکردهایی چون پدیدارشناسی و نوکانتی‌ها، پراگماتیستهای کانتی و تجربه‌گرایان سازه‌انگار از جمله رهیافتهایی هستند که ساختارگرایی را بسط و توسعه دادند.

این رهیافتها در ساختارگرا بودن دارای اشتراک هستند.

توماس رایکمن، توماس فریدمن از دانشگاه استنفورد ، پاتریک ساپس، گرهارد هاینزمن از دانشگاه نانسی و پاتریک بردینگ از دانشگاه نتردام آمریکا از جمله سخنرانان این همایش هستند.

کد مطلب 1418414

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