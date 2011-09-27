به گزارش خبرنگار مهر، دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: در این دوره شش تیم خارجی از کشورهای تایلند، ازبکستان، ارمنستان، مالزی، ترکیه و الجزایر و شش تیم داخلی با عناوین کوه شکن سوادکوه، مازندران ب، پتروشیمی تبریز، مس کرمان، ترافیک تهران و پرسپولیس مهریز یزد شرکت کرده که به مدت پنج روز با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
سید تقی خدادادی با اشاره به مرحله بندی مسابقات تور مازندران افزود: مرحله اول در مسیر چالوس به عباس آباد و نمک آبرود و بالعکس، مرحله دوم در مسیر جنگلی چالوس به جواهرده رامسر، مرحله سوم از سلمانشهر تا محمود آباد، مرحله چهارم از رامسر به کلاردشت و مرحله پنجم و پایانی از چالوس به تنکابن برگزار خواهد شد.
وی افزود: در طول این دوره از مسابقات 65 دوچرخه سوار در دو بخش استقامت جاده و تایم تریل به طول 452 کیلومتر و700 متر رکاب خواهند زد.
خدادادی یادآور شد: به تیمها و نفرات برتر این رقابتها مبلغ 30 هزار دلار جایزه اهدا می شود و ابراهیم عمر از مالزی به عنوان نماینده فدراسیون جهانی دوچرخه سواری حضور دارد.
هجدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران، در شهرستانهای غرب مازندران برگزار می شود.
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