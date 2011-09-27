توسعه فضاهای تولیدی و صنعتی زنجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: افزود: استان زنجان در واگذاری و صدور پروانه های سرمایه گذاری صنعتی رتبه خوبی به دست آورده است که روز به روز شاهد رشد روز افزودن استان زنجان در بخش صنعت هستیم.



معاون عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه فضایی را که در استان و کشور شاهد هستیم به برکت سال های حماسه و خون و همچنین ایثارگری های شهدا و جانبازان که یادگاران این سال ها هستند، بوجود آمده است.



کریمی یادآور شد: در حال حاضر همه واحدهای صنعتی و تولیدی استان زنجان از نعمت گاز بهره مند هستند و اعتبار هزینه شده در این رابطه یک میلیارد و 700 میلیون تومان است.

سوخت رسانی به واحدهای صنعتی یکی از بزرگترین دغدغه های دولت پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بود.



وی افزود: با تشکیل کمیته ویژه ای در راستای گاز رسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی، عملیات گاز رسانی به تمامی شهرک های صنعتی استان به پایان رسیده است.

کریمی ادامه داد: با اجرای عملیات گاز رسانی به واحدهای صنعتی استان زنجان صرفه جویی زیادی در بحث سوخت و هزینه انجام شده و مشکل افزایش قیمت تولیدات به طور کلی رفع شده است.



وی از اعطای تسهیلات بانکی برای تامین نقدینگی برای واحدهای صنعتی خبر داد و بیان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها وام های ارزان قیمت در اختیار این واحد ها قرار گرفته است.

کریمی با بیان اینکه طرح هدفمند سازی یارانه ها یکی از عظیم ترین طرح های اجرا شده توسط دولت است، گفت: با اجرای این طرح در استان زنجان هیچ مشکلی پیش نیامده است.



