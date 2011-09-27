به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخلصی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این جشنواره از سری برنامه های نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که در قم با عنوان یک تصویر از یک حدیث رضوی برگزار شد.
وی از ارسال 2 هزار اثر به دبیرخانه جشنواره خبر داد و اظهار داشت: پس از ارزیابی هئیت داوران از میان این تعداد اثر تعداد 7 اثر در بخش مربیان و 16 اثر هم در بخش کودک و نوجوان شایسته تقدیر شناخته شدند.
مدیر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان قم با اعلام اینکه از میان آثار رسیده از 31 استان کشور استانهای قم، خراسان رضوی و تهران بیشترین آثار را ارائه کرده بودند گفت: تعداد آثار استانهای مذکور به ترتیب 375، 227 و 174 اثر بوده است.
وی اضافه کرد: آثار برتر جشنواره یک تصویر از یک حدیث رضوی در قالب نمایشگاه از تاریخ 7 الی 14 مهرماه در نگارستان اشراق واقع در خیابان شهدای قم به نمایش گذاشته میشود.
مخلصی در ادامه از برپایی کارگاههای تخصصی ویژه مربیان کانون، دانشجویان و نوجوانان خبر داد.
وی ادامه داد: آثار برگزیده جشنواره در مجوعهای تدوین و به صورت لوح فشرده در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
دبیر جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی ادامه داد: ویژه نامهای با عنوان دلنشان منتشر شده که آثار برتر و گزارش ویژه جشنواره در آن منعکس شده است.
مدیر کانون فرهنگی فکری کودکان و نوجوانان در ادامه بیان داشت: احادیث مربوط به امام رضا(ع) با عنوان نشان سخن عشق و در قالب وبلاگ تهیه شده که به نشانی delneshan.parsibloag.com قابل دسترسی است.
همزمان با میلاد کریمه اهل بیت/
آثار برتر جشنواره "یک تصویر از حدیث رضوی" تقدیر میشوند
قم - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی گفت: مراسم تقدیر از برگزیدگان آثار این جشنواره در آیین افتتاحیه برنامههای کمیته کودک و نوجوان جشنواره رضوی برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخلصی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این جشنواره از سری برنامه های نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که در قم با عنوان یک تصویر از یک حدیث رضوی برگزار شد.
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