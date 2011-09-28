محمد زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر به پروژه دیوارنگاری مزار شهدای رشت اشاره کرد و افزود: ساخت فرهنگ تصویری با رعایت اصول و مبانی برای یادگارهای دفاع مقدس از اهداف اجرای این پروژه است.



وی همچنین اظهار داشت: ساخت فرهنگ تصویری با رعایت اصول و مبانی زیبایی شناسی از اهداف اجرای این پروژه است تا بتوان یکی از کم سابقه ترین پروژه های دیوارنگاری کشور را با محوریت ایثار، جهاد و شهادت به یادگار گذاشت.



این هنرمند درخصوص چگونگی طرح این پروژه گفت: طرح پروژه دیوارنگاری یک فرم دایره وار است که از موضوع عاشورا شروع می شود و پس از آن به میرزا کوچک خان جنگلی، انقلاب اسلامی و با ادامه موضوع جنگ به مبحث صبر و انتظار مادران و شهدا که در نهایت به مبحث منجی ( فرهنگ انتظار) متصل می شود.



وی درباره ویژگی های این طرح افزود: طرح های دیوارنگاری از ماهیتی تغزلی و شعرگونه برخوردارند، طراح گزارش نمی دهد و حقیقت جنگ را افشاگری نمی کند او به خوبی می داند که موضوع جنگ برای مردم این اهالی که درهر کوچه اش نشانی از شهید و جانباز دارد بسیار ملموس است و جامعه امروز نیازی به کشیدن تصاویر جنگ ندارد بلکه رسالت خود را در امید بخشی به یادگارهای آن معطوف داشته است.



زحمتکش ادامه داد: طراح نگاه دیگری به موضوع جنگ در قالب هنر دارد و این نگاهی کاملا تازه به ماهیت جنگ و شهادت است، طرح اولیه نمادها و فیگورهای طراحی های دیوارنگاری مزار شهدای رشت به دور از هرگونه تقلید است و در واقع می توان گفت که طراح نگاه مدرن تری به موضوع دفاع مقدس داشته است.



طراح و نقاش دیوارنگاری مزارشهدای رشت با بیان اینکه تنها راه درک سواد بصری حساسیت به مبانی هنر است، تصریح کرد: سواد هنری به معنای تشخیص صحیح، عمل درست و قضاوت آگاهانه در مواجهه با یک اثر هنری است ارزش هنربه شناخت و هنر بازتاب ذهنیت هنرمند است، مژه های هنرمند بر روی اثر هنری حرکت می کند و ره توشه اش را که همان موسیقی بصری است به دیگران تقدیم می کند.

این هنرمند درتعریف نقاشی دیواری گفت: نقاشی دیواری از نخستین نقاشی های است که در تاریخ ثبت شده است، این نوع نقاشی حدود 11 هزار سال قبل درغارهای قدیمی پیدا شده است، قدیمی ترین نقاشی دیواری ایران در شهر سوخته واقع در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد که مربوط به دوره اشکانیان می شود.



وی افزود: در شمال ایران هم دیوار نگارهای بر روی دیوار مساجد به جا مانده که می توان به یکی از نمونه های با ارزش آن در مسجد چهار پادشاهان لاهیجان اشاره کرد که در آن از رنگ و آب استفاده شده است.



زحمتکش اظهار داشت: کاربرد این نوع نقاشی در دوران قدیم برای مراسم آئینی بوده یا جنبه تزئینی داشته است، نقاشی دیورای به تنهایی به عنوان یک اثر مستقل محسوب نمی شود بلکه مکمل ساختار هندسی بنا است.



طراح و نقاش گیلانی یادآور شد: برای هماهنگی خطوط اصلی بنا با ساختار نقاشی دیواری مواردی همچون درک انطباق بنا با سبک نقاشی، هماهنگی خطوط اصلی بنا با ساختار طراحی، انطباق موضوع نقاشی با فضای تعریف شده، رنگ فضا یا محیط، ابعاد و جایگاه نقاشی دیواری، اندازه و جهت نور نسبت به ابعاد نقاشی دیواری، کیفیت نور طبیعی و مصنوعی و استفاده از رنگ های متضاد ( سرد و گرم ) به منظور جذابیت بیشتر در اماکن عمومی باید رعایت شود.