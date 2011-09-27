دشمن در جنگ تمام قوانین بین المللی را زیرپا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، صادق روشنی عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شرکت گاز گلستان، اظهار داشت: رژیم بعثی عراق با حمایت همه جانبه استکبار جهانی و حامیانش در روز 31 شهریور 59 با حمله هوایی به چند فرودگاه ایران و همزمان تعرض زمینی به شهرهای غرب و جنوب ایران، جنگ هشت ساله را آغازکرد.

وی تصریح کرد: آنها از همان ابتدای تجاوزشان تمامی توان سیاسی، نظامی و تبلیغی خود را برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی ایران به کار بستند.

این جانباز گرگانی افزود: این جنگ در حالی شروع شد که مردم ایران با پیروزی انقلاب و طبعاً به بازسازی کشور و آرامش و سازندگی می‌اندیشیدند و نیروهای مسلح نیز از آمادگی چندانی برای رویارویی برخوردار نبودند.

روشنی عنوان کرد:‌ به همین دلایل حکومت بعث در ماه‎های اول موفق شدند با حمایت بی‌دریغ تسلیحاتی، مالی و سیاسی بین‌المللی چند شهر مرزی را در غرب و جنوب ایران تصرف کنند ضمن اینکه در خلال جنگ، تمام قوانین و مقررات بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشتند.

وی مهمترین عامل در ناکامی صدام در دستیابی به اهدافش را ایمان و اعتقاد راسخ رزمندگان ایران به حقانیت انقلاب اسلامی و موج عظیم مردمی برای دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران دانست که بیشترین نقش را در توقف ماشین جنگی عراق بر عهده داشت.

این جانباز جنگ تحمیلی با بیان اینکه صیانت از ارزش‎های این افتخار وظیفه همه ماست، تصریح کرد: در حال حاضر استکبار جهانی با احساس خطر از گسترش فرهنگ اسلام، تهاجم نظامی را بی‎فایده دانسته و با تهاجم فرهنگی، حربه‎های جدید و سایر اتهامات دیگر تلاش می‎کند تا به طرق مختلف با براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهداف پلید ش برسد که خوشبختانه با درایت رهبر فرزانه انقلاب و هوشیاری مردم عزیز و مسئولان فهیم نظام تاکنون تمام نقشه‎ها و سیاست‎های آنها ناکام ماند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان نیز در این مراسم گفت: دفاع مقدس نمایش هشت سال قدرت و توان رزمندگان سلحشور ایران بود که با تمام وجود با اهدای جان و مال خود در مقابل تجاوز بیگانگان ایستادگی کردند.

رمضانعلی سنگدوینی اظهار داشت: رزمندگان ما پس از هشت سال مقاومت جانانه و دفاع از کیان جمهوری اسلامی توانستند با اتکال به ایمان و اقتدار کامل پیروزی شیرین و به یاد ماندنی به دست بیاورند که در این رابطه نیاز است اهمیت حماسه‎های رزمندگان را با بصیرت خاصی درک کرده و به نحو شایسته‎ای به نسل جوان منتقل کنیم.