رسانه ها فرهنگ ماندگار دفاع مقدس را برای جوانان تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل روغنی گلپایگانی عصر شنبه در مراسم خاطرات دفاع مقدس در صنایع چوب و کاغذ مازندران افزود: تمامی افرادی که جان خود را برای دفاع از ارزشهای اسلام در طبق اخلاص قرار داده مایه برکت ملت ایران شده و زندگان آنان نیز از کرده خود پشیمان نیستند.

وی اظهار داشت: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس به انسجام واقعی از نظر دفاعی دست یافته و اکنون تجربیات جنگ ایران، کتاب درسی دانشگاههای نظامی بسیاری از ابرقدرتها شده است.

مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی علیه ایران صرفا جنگ مقابل کشور عراق نبوده است، تصریح کرد: کشورهای استعمارگر بسیاری علیه ایران به جنگ برخاسته اما رشادت و دلیری رزمندگان، تمامی توطئه های دشمن را خنثی کرده است.

وی با بیان اینکه به تصویر کشیدن خاطرات دفاع مقدس در برهه کنونی بسیار سخت است، یادآور شد: دفاع مقدس ایران اسلامی حماسه ای ماندگار بوده که باید از طرق رسانه ها برای جوانان آینده ساز جامعه تبیین شود.

این رزمنده دوران دفاع مقدس با تاکید بر اینکه مسئولان فرهنگی استان و کشور باید گنجینه ایثارگری رزمندگان دفاع مقدس را برای نسل های آتی به تصویر بکشند، افزود: فرهنگ بزرگ مردانگی و مقاومت رزمندگان اسلامی باید توسط اقشار فرهنگی و قاطبه مردم نسل به نسل معرفی شود.



وی با تبیین جایگاه والای شهدا و رزمندگان دفاع مقدس در جامعه اسلامی، تصریح کرد: خاطرات رزمندگان باید به صورت فرهنگی و مکتوب برای جوانان ارزشی علاقه مند به انقلاب و معنویت آموزش داده شود.



در پایان از یادگاران دفاع مقدس، صنایع چوب و کاغذ مازندران تجلیل شد.



