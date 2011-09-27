ادارات یزد بدهی اوقاف را پرداخت کنند/ 150 ملک موقوفه در تصرف شهرداری

حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیگیری های بسیاری برای وصول بدهی ادارات یزد بابت استفاده از اراضی موقوفی انجام شده اما هنوز اقدامی در این راستا انجام نشده است.

وی افزود: این موضوع حتی در سفر سوم رئیس جمهور به استان یزد نیز مطرح شد اما هنوز تکلیف این بدهی ها مشخص نشده است.

حاتمی با اشاره به اینکه ادارات استان یزد تا پایان سال گذشته 76 میلیارد و 620 میلیون و 454 هزار و 940 ریال بدهی به اوقاف داشتند، خواستار پرداخت این بدهی معوقه از سوی ادارات شد.

وی با بیان اینکه اکنون 150 ملک موقوفه در تصرف شهرداری است، اظهار داشت: این املاک از سالیان گذشته تاکنون در اختیار شهرداری قرار گرفته و به تصرف این سازمان درآمده است.

حاتمی عنوان کرد: برای بررسی دقیق میزان بدهی و حسابرسی بهتر به امور اوقافی در زمینه شهرداری و اوقاف، یکی از اعضای شورای شهر عهده‌ دار این مسئولیت شده که امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.

وی با اشاره به وظیفه شرعی خود در قبال حراست از موقوفات و اجرای قوانین اسلامی افزود: من بر حسب وظیفه مسئله شرعی را اعلام می ‌کنم و تلاش خود را در راستای محقق کردن آن خواهم کرد.

حاتمی بیان داشت: اداره اوقاف امانتدار واقفان خیراندیش است و باید درآمدها را جمع ‌آوری و بنابر نیت واقفان هزینه کند.

ابوالقاسم رشتی و ناظم‌ التجار تهرانی از واقفان بزرگ استان بودند که فقط اراضی موقوفات ابوالقاسم رشتی در منطقه‌ ویژه اداری واقع در بلوار دانشجو و امیرکبیر به بیش از سه میلیون متر مربع می‌ رسد.