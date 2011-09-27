رشد 3.5 برابری اعتبارات ملی آموزش و پرورش اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه معاونین آموزش و پرورش استان اظهار داشت: با این اعتبار ساماندهی منابع عمرانی و فضاهای آموزشی این استان تسریع خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتبارات استانی نیز از 65 میلیارد ریال به 105 میلیارد ریال افزایش یافته است، افزود: در بحث اعتبارات استانی نیز رتبه بهتر از 26 را نداشتیم.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان در زمینه ساماندهی منابع عمرانی و فضاهای آموزشی استان اردبیل طی سالهای گذشته در رتبه 31 کشوری قرار داشت.

وی اضافه کرد: با 15 میلیارد ریال اعتبار ویژه که در سفر اخیر هیئت دولت به حوزه آموزش و پرورش استان و برای هوشمند سازی مدارس مساعدت شد مجموع اعتبارات ملی استان امسال به 185 میلیارد ریال رسید که 80 درصد نسبت به سالهای گذشته رشد داشته است.

محمودزاده همچنین از هوشمند سازی 300 مدرسه و اتصال 700 مدرسه به اینترانت ملی خبر داد و با اشاره به ساماندهی منابع انسانی و عمرانی ابراز داشت: در این زمینه از بین 22 هزار معلم هزار و 600 معلم با سیاست بومی‌سازی جابجا شد.

وی متذکر شد: با جذب 550 نفر از آموزشیاران نهضت، نیروهای خرید خدمت و حق‌التدریس به بدنه آموزش و پرورش استان اردبیل سعی کردیم کمبود نیروی انسانی خود را بویژه نیروهای تخصصی را برطرف کنیم.



محمودزاده در مورد تدریس تخصصی نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی جدید 96 درصد نیروهای ما در داخل کلاسها در دوره های راهنمایی و متوسطه در رشته‌های تخصصی تدریس می‌کنند و در دوره ابتدایی نیز این رقم 92 درصد است.

