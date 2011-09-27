مسئولان فرهنگی زمینه را برای تربیت حافظان قرآنی فراهم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضازاده جویباری، صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم که در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری برگزار شد، ابراز امیدواری کرد: در مقام عمل نیز همانطور که حافظ آیات قرآن هستید و این آیات نورانی را به خاطر و ذهن خود سپردید در زندگی هم این مفاهیم و مضامین بلند و فهم و درکی که از قرآن کسب کردید کمال استفاده را ببرید.



وی افزود: موسسه قرآن و نهج البلاغه موسسه‌ای است در کنار موسسات بسیار زیادی است که در جامعه اسلامی ما بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی فعالیت گسترده‌ای دارد و ما هم خادم برادران و خواهران و اساتید قرآنی هستیم.



حجت الاسلام رضازاده، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از این برنامه های قرآنی شاد می شوند، ابراز داشت: رهبر انقلاب در 20 سال گذشته فرمودند ما باید حداقل یک میلیون حافظ قرآن داشته باشیم اما امسال فرمودند که باید ده میلیون حافظ قرآن داشته باشیم و این می طلبد که مسئولین فرهنگی کشور و هم شما حافظان قرآن در شهر خود به خواسته مقام معظم رهبری لبیک بگویید.



مسئول موسسه قرآن و نهج البلاغه کشور، ادامه داد: این امر تنها با عشق و علاقه و انگیزه قرآنی و مثل روحیه ای که برادران عزیز بسیجی ما در سالهای اول جنگ داشتند، به تحقق می‌رسد.



وی تاکید کرد: همه ما بتوانیم نظر مبارک مقام معظم رهبری را در جامعه اسلامی عمل کنیم و روزی فرا برسد که آقا بفرمایند که عدد ده میلیونی کم است.



حجت الاسلام رضازاده، بر ضرورت فراهم سازی بستر تربیت حافظان قرآنی در کشور تاکید کرد و گفت: انتظار ما از خودمان و مسئولان فرهنگی کشورما این است که بستر را همه با کمک هم فراهم کنیم که کشور شیعه امیرالمومنین نسبت به سایر بلاد اسلامی مقام ممتاز را داشته باشد و این طور نباشد که بگویند در سودان یا لیبی چند میلیون نفر حافظ قرآن داریم اما در جمهوری اسلامی چندصدهزار نفر حافظ قرآن داریم.



مسئول موسسه قرآن و نهج البلاغه کشور، تاکید کرد: اگر ما با اخلاص از خدا بخواهیم می توانیم به این مطالبات مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی تحقق ببخشیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این مسابقات گفت: بیش از 300 نفر در شش رشته حفظ قرآن از سه جز به بالا رقابت می کنند که از 20 استان کشور حضور دارند و دو گروه از خواهران برجسته و یک گروه از برادران در این مسابقات داوری می کنند.



گفتنی است یازدهمین دوره مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم روز جمعه با معرفی برگزیدگان و با سخنرانی آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه در استان مازندران به کار خود پایان می‌دهد.

