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۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۳۹

اطیابی در گفتگو با مهر:

خانزادی صداگذاری "آهوی پیشونی سفید" را آغاز کرد

خانزادی صداگذاری "آهوی پیشونی سفید" را آغاز کرد

تهیه‌کننده "آهوی پیشونی سفید" از صداگذاری این فیلم از سوی اسحاق خانزادی خبر داد.

مسعود اطیابی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تدوین در مراحل پایانی قرار دارد. بهنام صبوحی نیز کار موسیقی را انجام می‌دهد. همچنین امیر محمد جلوه‌های ویژه رایانه‌ای "آهوی پیشونی سفید" را انجام می‌دهد.

امین حیایی، امین زندگانی، گوهر خیراندیش، محمدرضا شریفی‌نیا، نادر سلیمانی، ترلان پروانه، نیلوفر خوش‌خلق و علی اسیوند در "آهوی پیشونی سفید" بازی ‌کردند. 

عوامل تولید این فیلم عبارتند از سیدجواد هاشمی نویسنده و کارگردان، شهرام خلج طراح گریم، مهران ملکوتی صدابردار، ایرج طایفه غلامی مدیرتولید و افشین علیزاده مدیر فیلمبرداری.
کد مطلب 1418449

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