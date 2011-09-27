بوناچیچ: امیدوار به شکست السد هستیم/ بهترین نمایش را خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، لوکا بوناچیچ سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل السد قطر که عصر امروز سه شنبه در سالن کنفرانس ورزشگاه جاسم بن حمد قطر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: ما در بازی روز چهارشنبه مقابل السد به دنبال ارائه یک بازی خوب هستیم. متاسفانه به دلیل اشتباهی که در بازی رفت رخ داد و ما از یک بازیکن دو اخطاره استفاده کردیم نتیجه برعکس شد و ما چاره ای نداریم که در بازی روز چهارشنبه به دنبال ارائه یک بازی خوب باشیم.

وی در ادامه افزود: ما در بازی برگشت مقابل السد نهایت تلاش خود را به کار می گیریم که بازی را در دست گرفته و نمایش خوبی داشته باشیم.

خبرنگاری از بوناچیچ نظرش را در مورد نتیجه‌‍ای که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم سپاهان تحمیل شد، جویا شد که وی گفت: من مربی تیم هستم و باید نظرات مرا در مورد مسائل فنی و تاکتیکی تیم جویا شوید. این تصمیمی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد ما گرفته و ناچار به پذیرش آن هستیم.

بوناچیچ با طبیعی خواندن فشاری که پس از تغییر نتیجه دیدار رفت مقابل السد به تیم سپاهان وارد آمده است، گفت: این طبیعی که پس از تغییر نتیجه پیروزی با یک گل با شکست با سه گل به تیم فشار وارد شود. با این حال تمرکز خود را معطوف به بازی فردا کرده ایم که نمایش خوبی مقابل السد داشته باشیم.

وی در واکنش به خبرنگاری که دلیل جابجایی های زیاد در ترکیب تیم سپاهان و نیمکت نشینی بازیکنان اصلی تیم سپاهان را جویا شد، گفت: شما فکر می کنید، مقصر این جابجایی ها من هستم با نفرات تیم؟! این جابجایی ها به خاطر شرایط بازیکنان است و کمبودهایی که داریم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان تاکید کرد: من سال گذشته با همین تاکتیک‌هایی که می دانم با تیم مس کرمان موفق شدم تیم السد را با نتیجه 4 بر یک شکست دهم. متاسفانه اینطور به نظر می رسد که شما خبرنگاران برای خود یک پا مربی هستید!

بوناچیچ خاطرنشان کرد: صعود تیم سپاهان به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بستگی دارد به نمایش و بازی که ما مقابل السد خواهیم داشت. در شرایط فعلی تمام تلاش و انگیزه بازیکنان این است که بهترین بازی را مقابل السد به نمایش بگذارند و شکست 3 بر صفر را جبران کنند.

"با این نتیجه ای که AFC تعیین کرده است، چقدر امیدوار به صعود هستید؟"، بوناچیچ در پاسخ به این پرسش گفت: به هر حال با تیم مس کرمان که کوچکتر از تیم سپاهان است، یکبار تیم السد را با نتیجه 4 بر یک شکست دادم و به مرحله یک هشتم نهایی لیگ صعود کردیم. فوتبال، فوتبال است و اتفاقاتی که در آن می افتد غیر قابل پیش بینی. ما سعی می کنیم در بازی روز چهارشنبه نتیجه لازم را کسب کرده و صعود کنیم.

وی با امیدواری از برتری مقابل السد یاد کرد و گفت: ما در دیدارهای خارج از خانه بهتر بازی می کنیم، این بار نیز امیدواریم مقابل السد بهتر از بازی رفت بازی کنیم و با پیروزی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه یابیم.