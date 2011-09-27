گشایش نمایشگاه فرهنگی دفاع مقدس در مجتمع ستارگان اراک

به گزارش خبرنگارمهر، در نمایشگاه دفاع مقدس مجتمع ستارگان با چیدمانی متفاوت پیوند جانبازان 8 سال دفاع مقدس با بزرگ جانباز تاریخ اسلام حضرت ابوالفضل العباس(ع)، پیوند جوانان ایران با حضرت علی اکبر جوان رشید اسلام در حماسه کربلا و پیوند اصل ولایت در زمان جنگ تحمیلی و ولایت امیرالمومنین حضرت علی (ع) به نمایش گذاشته شده است.

همچنین در بخش دیگر این نمایشگاه تحت عنوان "قطعه ای از بهشت "کلیپ تصویری 1000 شهید جنگ تحمیلی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در مدت برگزاری این نمایشگاه ویژه برنامه هایی به مدت 3 شب در سالن مجتمع ستارگان از سوی کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس با محوریت سپاه روح الله استان برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم شب‌های دفاع مقدس با حضور دو هزار و 500 نفر در سالن مجتمع، برپایی جلسه یک شبهه یک پاسخ با حضور فرماندهان جنگ، برگزاری مسابقه شبانه، پخش کلیپ، اجرای تئاتر و موسیقی حماسی دفاع مقدس از جمله برنامه های کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در این 3 شب است.

