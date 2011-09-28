دومین میزبانی با حضور اندک آسیایی ها/ کانوپولوی ایران در اندیشه سه طلا

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش کانوپولو به عنوان مهیج ترین رشته قایقرانی در جهان ترکیبی از دو رشته هندبال و واترپلو در محیط آبی است. این رشته آبی توپی اوایل دهه 30 توسط کشورهای اروپایی با نشستن بر روی قایق و پرتاب توپ به یکدیگر آغاز شد و در نهایت در سال 1986 به نام کانوپولو ثبت و انگلستان برای اولین بار مسابقات جهانی آن را در سال 1994 برگزار کرد.

کانوپولو با قدمت 150 ساله نزدیک به دو دهه می شود که وارد ایران شده است. ایرانی ها اولین بار در حاشیه برگزاری مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا در ژاپن (سال 1366) با این رشته آشنا شدند. استقبال گروه ایرانی حاضر در این مسابقات از این رشته جذاب باعث شد تا از سوی میزبان یک هدیه ویژه دریافت کنند. یک فروند قایق "کانوپولو" هدیه ژاپنی ها به تیم ایران بود.

پس از آن در سال 1368 کاروان ایران آشنایی خوبی نسبت به این رشته پیدا کرد و جرقه هایی برای آغاز فعالیت این رشته در کشور زده شد. از سال 72 به طور رسمی برنامه های کانوپولو در ایران شروع و اولین اردوهای این رشته زمستان سال 72 بدون مربی در استخر آزادی برگزار و قایق های آن به تعداد محدودی خریداری گردید.

حضور کانوپولو ایران در آسیا

حضور تیم های کانوپولوی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به سال های 1997 و 1998میلادی در چین و ژاپن برمی گردد. ایران در این دو دوره تنها به کسب تجربه اندیشید. تیم مردان کشورمان در سال 1999 در چین برای اولین بار بر سکوی سومی آسیاب تکیه زد. نخستین حضور تیم زنان ایران به سال 2005 برمی گردد. کانوپولوی بانوان کشورمان کار خود را در سال 1376 شمسی با برگزاری اولین دوره مسابقات این رشته در کشور شروع کرد و تنها با 11 ماه تمرین و مسابقه داخلی برای نخستین بار قهرمان آسیا شد.

اولین دوره حضور تیم جوانان (مردان) هم به سال 2007 برمی گردد. تیم جوانان هم با قرار گرفتن بر سکوی قهرمانی کار خود را در آسیا شروع کرد. نگاهی به عناوین تیم های ایران در مسابقات قهرمانی آسیا:

سال 1993- ژاپن: تیم مردان در رده پنجم آسیا ایستاد

سال 1995- چین: تیم مردان در رده پنجم آسیا ایستاد

سال 1997- ژاپن: تیم مردان در رده چهارم آسیا قرار گرفت

سال 1999- چین: تیم مردان در رده سوم آسیا قرار گرفت

سال2001- تهران: تیم مردان در رده دوم آسیا قرار گرفت

سال 2003- تایوان: تیم مردان در رده سوم آسیا قرار گرفت

سال 2005- مالزی: تیم مردان سوم - تیم بانوان قهرمان آسیا شد

سال 2007- کره جنوبی: تیم مردان سوم- تیم بانوان و جوانان (مردان) قهرمان آسیا شدند

سال 2009- چین تایپه: تیم مردان دوم - تیم بانوان و جوانان (مردان) قهرمان آسیا شدند

ایران در رده بندی جهانی

سابقه حضور تیم های کانوپولوی ایران در جهان به سال های 2008 و 2010 میلادی بر می گردد. تیم بانوان ایران نخستین بار با تکرار عنوان قهرمانی آسیا در کره جنوبی جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان کانادا را به دست آورد و در اولین تجربه خود به عنوان بهترین تیم آسیایی حاضر در مسابقات در رده هشتم جهان ایستاد. پس از آن تیم جوانان ایران (مردان) با کسب عنوان قهرمانی آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی ایتالیا را به دست آورد تا در نهایت این تیم هشتم و تیم زنان ششم شد.

دومین میزبانی ایران با دردسر و تعویق

پس از اینکه ایرانی ها میزبانی خوبی را در مسابقات قایقرانی آسیا در دو سال گذشته به نمایش گذاشتند، مجمع کنفدراسیون قایقرانی آسیا میزبانی رقابت های قایقرانی آب های آرام آسیا و انتخابی المپیک را در سال 2011 به تهران سپردند. این امتیاز ارزشمند باعث شد تا در نهایت کنفدراسیون قایقرانی آسیا میزبانی برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات کاناپولو قهرمانی آسیا و انتخابی جهان را پس از 11 سال بار دیگر به تهران واگذار کند.

اما این میزبانی با دردسر فراوان به ایرانی ها رسید. در حالیکه قرار بود تهران خرداد ماه سال جاری میزبان این رویداد آسیایی باشد به خاطر عدم استقبال کشورها لغو و برگزاری آن منوط به تصمیم هیئت رئیسه قایقرانی آسیا شد. در نهایت بار دیگر هیئت رئیسه کنفدراسیون قایقرانی آسیا مهرماه و ایام نزدیک به برگزاری مسابقات انتخابی المپیک را به اعضا اعلام کرد.

زمان جدید این رقابت ها باز هم انگیزه ای برای کشورهای آسیایی نشد به طوریکه به حد نصاب نرسیدن تیم ها در اولین دوره مسابقات دختران جوان باعث لغو این رقابت ها شد تا چهاردهمین دوره مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی در تهران تنها در سه بخش مردان (بزرگسالان و جوانان) و بانوان(بزرگسالان) و با حضور تیم های کمتری نسبت به ادوار گذشته برگزار شود.

ایران در اندیشه کسب هر سه طلا

ایرانی ها امیدوارند این بار بتوانند با استفاده از امتیاز میزبانی هر سه طلای این رقابت ها را از آن خود کنند. با همین هدف سرمربی تیم بانوان، مهران قزلباش که ایران را سه دوره قهرمان آسیا کرد این بار هدایت تیم مردان را برعهده گرفته است. رقیب اصلی ایرانی ها چین تایپه و ژاپنی ها هستند که به ایران سفر کرده اند.

احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمان معتقد است کسب هر نشان طلای این مسابقات می تواند یکی از بزرگترین دستاوردهای مهم کانوپولوی ایران در قاره بوده و ایران را تبدیل به قدرت بی رقیب کانوپولوی آسیا کند.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی کانوپولو قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان از هشتم تا دهم مهرماه در تهران برگزار می‌شود.