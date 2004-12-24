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۴ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۳۸

از سوي معاونت فرهنگي وزارت ارشاد :

دهمين نمايشگاه اطلاع رساني و فرهنگ در بهمن ماه در تهران برگزار مي شود

دهمين نمايشگاه اطلاع رساني و فرهنگ به همت خانه كتاب وابسته به معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با مشاركت و همراهي شوراي عالي اطلاع رساني ، تعدادي از تشكل هاي خصوصي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بهمن ماه برگزار مي شود.

به گزارش  گروه فرهنگ و ادب  "مهر" به نقل از معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، كتابخانه ها ، مراكز اطلاع رساني دولتي و دانشگاهي ، وبلاگ ها ، بانك هاي اطلاعاتي ، سايت ها ، خبرگزاري ها و روابط عمومي هاي مراكز دولتي همچنين مراكز اطلاع رساني عمومي ، شركت نرم افزاري ، ISP و ICPها ، نشريات تخصصي و سازمانهاي بين المللي و ديگر شركت هاي مرتبت از شركت كنندگان در اين نمايشگاه هستند.

در حاشيه دهمين دوره نمايشگاه اطلاع رساني و فرهنگ مجموعه اي از كتابهاي مرتبط با صنعت ICT  و اطلاع رساني نيز به نمايش گذاشته مي شود.

در اين نمايشگاه همچنين ، بخش ويژه اي به معرفي فعاليت هاي انجام شده در حوزه فناوري اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اختصاص دارد ، كه در آن سعي شده با مشاركت جدي نهادها و تشكل هاي خصوصي مرتبط با IT برگزار شود.

از ميان اين نهاد و شركت ها مي توان به " انجمن صنفي شركت هاي اينترنتي ايران" و "اتحاديه صادركنندگان نرم افزار" اشاره كرد.

 

کد مطلب 141846

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