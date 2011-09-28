دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در مورد ارزشها و اصول اساسی ادیان از جمله اسلام به خبرنگار مهر گفت: اسلام و ادیان ابراهیمی سنتهای دینی پویا و زنده‌ای هستند.

وی افزود: در این ادیان در مورد زندگی جمعی و فردی انسانها، اصولی مورد تأکید قرار گرفته اند، از جمله این اصول می‌توان به مسئولیتهای فردی و مسئولیتهای اجتماعی، عدالت و عفو و بخشش اشاره کرد.

مؤلف "راهنمای آکسفورد درباره الهیات" تصریح کرد: این ادیان انسانها را از غرق شدن در حرص و طمع، ترس و نگرانی و پرستش بتها بر حذر می‌دارند. باید توجه داشت که این بتها می‌توانند قدرت و ثروت باشند. در واقع انسان گاهی قدرت و ثروت را به جای خالق مورد پرستش قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: در دین اسلام و در قرآن بر انجام عباداتی تأکید شده است، برای نمونه بر نماز دسته جمعی، بر دادن خیرات و صدقات، بر روزه‌داری و انجام برخی دیگر از جشنها و اعمال عبادی تأکید شده است. اسلام بر پرستش خداوند و برقراری عدل تأکید دارد. همچنین عفو و بخشش و دلسوزی و شفقت در این دین مورد تأکید جدی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: اگر تمام ارزشهای ادیان از جمله دین اسلام را در کنار هم جمع کنیم به نظر من مهمترین ارزش فروتنی و تواضع است. فروتنی و تواضع مهمترین فضیلت در ادیان است. چشم پوشی از خودبینی، غرور و تکبر و دوست داشتن دیگران و به دیگران توجه داشتن مهمترین ارزش مطرح شده در ادیان به شمار می‌رود.

وی در مورد آینده دین اسلام نیز تصریح کرد: آینده اسلام روشن و درخشان است. اسلام از یک سو دارای پیروان و نخبگان و از سوی دیگر دارای ذخائر و منابعی در دین است که آینده آنرا درخشان و ممتاز می‌سازد. این دین پیام آور صلح و عدالت است و می‌تواند این فضایل را به ارمغان آورد.