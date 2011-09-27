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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

موازی کاری ارگانهای دولتی در آموزشهای فنی حرفه ای خلل ایجاد می کند

موازی کاری ارگانهای دولتی در آموزشهای فنی حرفه ای خلل ایجاد می کند

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر آموزشگاه های آزاد اداره کل فنی و حرفه ای استان یزد گفت: موازی کاری ارگانهای دولتی در کار آموزشهای فنی و حرفه ای خلل ایجاد می کند.

محمد رضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه امر آموزش به عهده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد است، اما دستگاه های مختلف دولتی به امر آموزش می پردازند که این امر باعث خلل در بحت آموزش از سوی این ارگان می شود.

وی عنوان کرد: دستگاه های دولتی تجربه و مهارت کافی را در بحث آموزش ندارند و با وارد شدن در این مقوله باعث خلل در این بخش می شوند و در نتیجه این کار باعث می شود که آموزش به خوبی صورت نگیرد و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای که متولی کار است، نتوانند امر آموزش را به خوبی صورت دهد.

مدیر آموزشگاه های آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ادامه داد: دانش پژوهان از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای انتظار دارند تا پس از فارغ التحصیلی از سوی این اداره برای آنها تسهیلات قائل شود که این امر به عهده اداره کل آموزش فنی وحرفه ای نیست و رسالت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای امر آموزش است.

کد مطلب 1418465

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