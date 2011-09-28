به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با مطرح شدن نام رستم قاسمی به عنوان نهمین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، یکی از نگرانی‌ها قرار گرفتن نام وی در فهرست تحریم برخی از کشورهای غربی و عدم امکان حضور وی در نشست‌های بین‌المللی در خارج کشور بود.



رستم قاسمی در مراسم کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس درباره علت قرار گرفتن نام خود در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا، گفته بود: بنده به دلیل مسئولیتم در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، در این فهرست قرار گرفتم.



وی با اعلام اینکه من یک چهره نظامی نیستم؛ اما خود را پاسدار حفظ و صیانت از ثروت‌های ملی و ارزش‌های نظام می‌دانم، تصریح کرده بود: حتی در دوران جنگ تحمیلی، بنده به عنوان مهندس بیشتر در فعالیت‌های عمرانی و پشتیبانی جبهه فعالیت می‌کردم.



با گذشت نزدیک به 2 ماه از حضور رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت، اکنون با هماهنگی و اقدامات انجام شده در سطح وزارتخانه‌های نفت و امورخارجه، این عضو کابینه دولت دهم از فهرست تحریم‌های برخی از کشورهای سلطه‌گر غربی خارج شده است.

بر این اساس، رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت ایران و رئیس کنفرانس‌های اوپک در یکصد و شصتمین نشست وزارتی این سازمان در وین حضور پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر، به منظور هماهنگی و استعلام بیشتر اخیرا وزارت نفت، نامه‌ای را به دفتر نمایندگی ایران در وین و دبیرخانه اوپک ارسال کرده است که پاسخ رسیده حاکی از آن است که هیچگونه مشکلی برای حضور رستم قاسمی در اجلاس آینده اوپک وجود ندارد.

این در حالی است که مطابق با بندهایی که برای تحریم افراد و چهره های سیاسی توسط برخی از کشورهای سیاسی تدوین شده است؛ حتی افراد تحریم شده هم بنا به دعوت موسسات و سازمان‌های معتبر بین‌المللی همچون اوپک می‌توانند به کشورهای مختلف اروپایی سفر کنند.

به گزارش مهر، پیش‌بینی می‌شود یکصد و شصتمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با ریاست رستم قاسمی وزیر نفت ایران، 23 آذر ماه امسال (14 دسامبر 2011) به میزبانی اتریش برگزار شود.