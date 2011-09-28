به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با مطرح شدن نام رستم قاسمی به عنوان نهمین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، یکی از نگرانیها قرار گرفتن نام وی در فهرست تحریم برخی از کشورهای غربی و عدم امکان حضور وی در نشستهای بینالمللی در خارج کشور بود.
رستم قاسمی در مراسم کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس درباره علت قرار گرفتن نام خود در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا، گفته بود: بنده به دلیل مسئولیتم در قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، در این فهرست قرار گرفتم.
وی با اعلام اینکه من یک چهره نظامی نیستم؛ اما خود را پاسدار حفظ و صیانت از ثروتهای ملی و ارزشهای نظام میدانم، تصریح کرده بود: حتی در دوران جنگ تحمیلی، بنده به عنوان مهندس بیشتر در فعالیتهای عمرانی و پشتیبانی جبهه فعالیت میکردم.
با گذشت نزدیک به 2 ماه از حضور رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت، اکنون با هماهنگی و اقدامات انجام شده در سطح وزارتخانههای نفت و امورخارجه، این عضو کابینه دولت دهم از فهرست تحریمهای برخی از کشورهای سلطهگر غربی خارج شده است.
با هماهنگی وزارتخانههای نفت و امور خارجه، رستم قاسمی رسما از فهرست تحریم برخی از کشورهای غربی خارج شده و این عضو کابینه دولت میتواند به عنوان رئیس کنفرانس اوپک، به وین سفر کند.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با مطرح شدن نام رستم قاسمی به عنوان نهمین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، یکی از نگرانیها قرار گرفتن نام وی در فهرست تحریم برخی از کشورهای غربی و عدم امکان حضور وی در نشستهای بینالمللی در خارج کشور بود.
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