امسال 30 هزار دستگاه میز و نیمکت در مدارس گیلان توزیع می شود

ایوب نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون در بیش از شش شهرستان میز و نیمکت توزیع شده است، اظهارامیدواری کرد: بقیه میز و نیمکت ها تا 20 مهر ماه جاری در تمام مدارس استان توزیع شود.

وی در خصوص وضعیت تجهیزات مدارس استان نیز اظهارداشت: گیلان با توجه به شرایط آب و هوای از یک ویژگی خاصی در سطح کشور برخوردار است، استهلاک ساختمانهای و تجهیزات نسبت به سایر استانها بیشتر است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه در استان ساخت و ساز قابل قبولی در زمینه فضاهای آموزشی برای دانش آموزان انجام نشده است، گفت: اگر هم انجام گرفته خرابی های متاثر از آن در زلزله ای که در گیلان رخ داده و شرایط آب و هوایی به اندازه ای نیست که خیلی زود بتوان جبران مافات کرد.

وی افزود: براساس مصوبات دوره سوم سفر ریاست جمهوری به گیلان پنج میلیارد تومان به امر تجهیزات مدارس در قالب مصوبه ای اختصاص یافته بود که امسال 3.5 میلیارد تومان از این میزان اعتبارات جذب خواهد شد.

نجف زاده اظهار داشت: برای تجهیزات هنرستانهای استان یک میلیارد و 400 میلیون تومان از اعتبارات فعلی استان و 800 میلیون تومان از طریق نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برای مدرسه های ابتدایی و متوسطه در حال برنامه ریزی است.

وی گفت: همچنین براساس مصوبه دور سوم سفرهیئت دولت به گیلان 100 مدرسه هوشمند طی یک بازه زمانی سه ساله در استان ایجاد خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان یادآور شد: تمام مدارس ابتدایی استان به سیستم رایانه و ویدئو پروژکشن مجهز هستند.