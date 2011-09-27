کاهش 56 درصدی تصادفات درون شهری در استان مرکزی

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ احمد عابدینی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: در 6 ماهه اول امسال 3 هزار و 989 فقره تصادف درون شهری در شهرستانهای استان مرکزی به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 56 درصد کمتر است.

وی اجرای قانون راهنمایی و رانندگی از سوی عوامل پلیس و رعایت این قانون از سوی شهروندان را عامل عمده کاهش تصادفات درون شهری استان مرکزی در سال جاری عنوان کرد و گفت: ایجاد زیرساخت های ترافیکی لازم و رفع برخی نواقص می تواند موفقیت اجرای این قانون را دو چندان کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی یادآور شد: در راستای اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی از ابتدای امسال تاکنون، چهار هزار و 675 نفر تحت این آموزشها قرار گرفته اند.

عابدینی در ادامه سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ، خستگی و عدم رعایت فاصله طولی بین خودروها را از عوامل عمده وقوع تصادفات برشمرد و گفت: این عوامل موجبات بروز 36 فقره تصادف منجر به فوت را طی 6 ماهه اول امسال در سطح استان مرکزی فراهم کرده و جان 37 نفر از شهروندان را در تصادفات گرفته است.