  1. استانها
  2. مرکزی
۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

عابدینی خبر داد:

کاهش 56 درصدی تصادفات درون شهری در استان مرکزی

کاهش 56 درصدی تصادفات درون شهری در استان مرکزی

اراک – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی از کاهش 56 درصدی تصادفات درون شهری استان مرکزی طی 6 ماهه اول سال جاری به دنبال اجرای قوانین جدید راهنمایی و رانندگی در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ احمد عابدینی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: در 6 ماهه اول امسال 3 هزار و 989 فقره تصادف درون شهری در شهرستانهای استان مرکزی به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 56 درصد کمتر است.

وی اجرای قانون راهنمایی و رانندگی از سوی عوامل پلیس  و رعایت این قانون از سوی شهروندان را عامل عمده کاهش تصادفات درون شهری استان مرکزی در سال جاری عنوان کرد و گفت: ایجاد زیرساخت های ترافیکی لازم و رفع برخی نواقص می تواند موفقیت اجرای این قانون را دو چندان کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی یادآور شد: در راستای اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی از ابتدای امسال تاکنون، چهار هزار و 675 نفر تحت این آموزشها قرار گرفته اند.

عابدینی در ادامه سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ، خستگی و عدم رعایت فاصله طولی بین خودروها را از عوامل عمده وقوع تصادفات برشمرد و گفت: این عوامل موجبات بروز  36 فقره تصادف منجر به فوت را طی 6 ماهه اول امسال در سطح استان مرکزی فراهم  کرده و جان 37 نفر از شهروندان را در تصادفات گرفته است.

کد مطلب 1418471

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها