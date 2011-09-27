برگزاری کنگره عاشورا پژوهی در بروجرد نیازمند حمایت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا گودرزی ظهر سه شنبه در دومین جلسه برنامه ریزی ستاد برگزاری کنگره عاشورا پژوهی در فرمانداری بروجرد اظهار داشت: در دو ماه محرم و صفر عزاداری سید الشهدا به نحو احسن برگزار می شود اما آنچه قابل تامل است همراه نبودن این عزاداریها با شعور و معرفت حسینی در وجود عزاداران است.

وی افزود: تمام موارد عزاداری و نذورات حسینی در این ایام برقرار است اما متاسفانه از نظر تبیین معرفت و شناخت نسبت به حضرت ابا عبدالله(ع) کار چندانی صورت نمی گیرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد در ادامه بیان داشت: اگر شور حسینی با معرفت کافی همراه بود به طور قطع فضای جامعه اسلامی به صورت دیگری بود.

حجت الاسلام گودرزی در ادامه سخنان خود به برگزاری کنگره عاشورا پژوهی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: برای برپایی کنگره واقعی با شاخصهای یک کنگره نیازمند حمایت مجموعه های علمی شهر هستیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: فرهنگ عاشورا فرهنگی گسترده به اندازه همه زمانها و مکانهاست که با عنایت به جایگاه فرهنگی بروجرد نباید این کنگره و برنامه های آن را محدود به مکان خاصی و یا محدود به موضوعات مربوط به فرهنگ عاشورا کنیم.

حجت الاسلام محمد باقر محمدی پیام افزود: بنابر این کنگره با توجه به امکانات موجود به صورت منطقه ای یا حداقل استانی برگزار شود و موضوعاتی که نیازهای فرهنگی زمان حاضر و مربوط به فرهنگ عاشورا است به عنوان موضوعات مقالات مورد تصویب قرار گیرد.

وی یادآور شد: انتظار می رود مسئولان محلی در نهایت توانمندی از این کنگره حمایت مادی و معنوی را داشته باشند.

کنگره عاشورا پژوهی در هفته وقف و با سر فصلهایی چون مدیریت و عاشورا، نقش زنان در قیام عاشورا، عاشورا و فلسفه عزاداری و ولایت و عاشورا برای ارائه مقاله به صورت استانی در شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد.