یزد آماده استقبال از کاروان "همای دو استقامت" است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عسکرزاده عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی استقبال از کاروان همای استقامت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: باید راه شهدا را به عنوان الگو سرلوحه تمام کارهای خود قرار دهیم زیرا به برکت خون و جانفشانی آنهاست که امروز انقلاب اسلامی ایران در جهان سربلند است.

وی بیان داشت: باید تمام تمهیدات لازم برای استقبال هر چه با شکوه تر کاروان دوی استقامت اندیشیده شود.

عسکرزاده با اشاره به اینکه یزد نیز متبرک به قدوم امام رضا (ع) شده است، افزود: باید با تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب مردم را برای شرکت در این مراسم دعوت کرد و از این طریق درالعباده و ولایتمدار بودن مردم این شهر و دیار را برای همگان ثابت کرد.

رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد نیز در این جلسه اظهار داشت: این کاروان برای دومین سال است که حرکت خود در تاریخ 31 شهریور ماه از مرز شلمچه با حضور 30 دونده شروع می کند و تا مشهد مقدس ادامه می دهد و این افتخار برای یزد نیز وجود دارد که میزبان این عاشقان رضوی باشد.

امیرخانی با بیان اینکه این کاروان در تاریخ هفتم مهر ماه به یزد می رسد، افزود: با کمک سایر دستگاه های اجرایی شهرستان، استقبال شایسته ای از این کاروان خواهیم داشت.