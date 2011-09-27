هوای امروز تهران ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت آلاینده های منوکسید کربن و ذرات معلق کمتر از ده میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته و برمیزان غلظت آلاینده های دی اکسید گوگرد، ازن، دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.
براین اساس به بیماران علائم تنفسی،بیماران قلبی ریوی در معابر کمتر تردد کنند.
هوای امروز تهران براساس اطلاعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شرایط ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت آلاینده های منوکسید کربن و ذرات معلق کمتر از ده میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته و برمیزان غلظت آلاینده های دی اکسید گوگرد، ازن، دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.
کد مطلب 1418477
نظر شما