هوای امروز تهران ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت آلاینده های منوکسید کربن و ذرات معلق کمتر از ده میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته و برمیزان غلظت آلاینده های دی اکسید گوگرد، ازن، دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.



براین اساس به بیماران علائم تنفسی،بیماران قلبی ریوی در معابر کمتر تردد کنند.

