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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۹

کماسی:

900میلیون ریال به ساخت خانه عالم روستایی در اسلام آبادغرب اختصاص یافت

900میلیون ریال به ساخت خانه عالم روستایی در اسلام آبادغرب اختصاص یافت

اسلام آبادغرب ـ خبرگزاری مهر: با پیگیری اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب و باهمکاری بخشداری مرکزی حمیل مبلغ 900 میلیون ریال برای ساخت خانه عالم روستایی در اسلام آبادغرب اختصاص یافت.

به  گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اوسط کماسی رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب با اعلام این خبر  افزود:  باپیگیری این اداره وهمکاری بخشداری مرکزی و حمیل مبلغ 900 میلیون ریال اعتبار اخذ و15 باب خانه عالم در روستاهایی واجد شرایط در حال احداث و تکمیل هستند.

وی گفت : این اعتبار درحال حاضر در اختیار دهیاری‌ها قرارگرفته و بانظارت این اداره و اخذ مجوز قانونی عملیات احداث خانه عالم در روستاهای چقازرد، لر، مومه ای، چقاکبود، وحدت، ریبلگ علیا، داربیدمنصوری، خپگه، قوچمی، گردی، زعفران علیاء، گرگه ای، سراب شیان و چقاجنگه علیا آغاز وتعدای نیز تکمیل شده است .


 
کد مطلب 1418484

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