به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، سیدجلال حسینی در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های تیم فوتبال سپاهان برابر السد قطر که عصر امروز سه شنبه برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما آمادگی خوبی برای بازی روز چهارشنبه داریم و خودمان را برای این بازی سخت کاملاً‌ آماده کردیم.

وی ادامه داد: اگر در بازی رفت به پیروزی رسیده بودیم با آرامش بیشتری در این دیدار به میدان می‌رفتیم اما حال کار سخت‌تری داریم ولی با تمام وجود به میدان رفته و تمام هدفمان این است مقابل تیم السد بازی قابل قبولی را به نمایش بگذاریم.

مدافع تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد شکست 3 بر صفر این تیم در بازی رفت اظهار داشت: بعد از اینکه خبر این باخت را شنیدیم نمی خواهیم روی این موضوع بیش از اندازه فکر کنیم و تمام تمرکزمان را به کار می‌بریم تا بتوانیم تدابیر کادر فنی را به خوبی در زمین حریف ارایه کنیم.

وی ادامه داد: در صورت پیروزی در مسابقه رفت هم کار سختی در زمین السد داشتیم اما حالا که سه بر صفر عقب هستیم کار سخت‌تری پیش رو داریم. البته ناامید نیستیم و برای صعود به مرحله نیمه نهایی تلاش خواهیم کرد.

حسینی در پایان گفت: باخت سه بر صفر در بازی رفت هم فشار روحی زیادی روی تیم ما ایجاد کرد و هم باعث بالا رفتن انگیزه بازیکنان می ‌شود. مسلماً در بازی فردا با انگیزه بالاتری به میدان می‌‌رویم تا نتیجه خوبی را کسب کنیم.

دیدار برگشت تیم های فوتبال السد قطر و سپاهان اصفهان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار خواهد شد.