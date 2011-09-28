بررسی مشکلات معامله نفت خام/ وزارت نفت ضوابط بورس را بپذیرد

محمدرضا پور ابراهیم در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه ای در روز جاری در وزارت نفت برای بررسی کارشناسی رفع مشکلات معامله نفت خام در بورس خبرداد و افزود: در این جلسه از هیئت مدیره بورس کالا دعوت به عمل نیامده است.

رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران با بیان اینکه جلسه وزارت نفت داخلی است، افزود: بورس کالا تمام امکانات و بسترهای لازم را برای عرضه فراهم کرده است و الزام دیگری در این زمینه برای بورس کالا وجود ندارد، در عین حال ضوابط بورس تعریف شده است.

وی با بیان اینکه بورس کالا وظیفه خود را برای فراهم کردن بستر و زمینه لازم جهت عرضه هر نوع کالایی در بورس انجام داده است، افزود: براین اساس هر کالایی می تواند در بورس عرضه و پذیرش شود.

رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران عنوان کرد: وزارت نفت هم مانند سایر مجموعه هایی که کالای خود را عرضه می کنند می تواند عرضه کالای خود را پیگیری کرده و ضوابط پذیرش را انجام دهد.

پورابراهیم با تاکید بر اینکه بورس کالا فراهم کننده بستر برای عرضه کالا است، تصریح کرد: وزارت نفت باید ضوابط و مقررات بورس را رعایت کرده و بپذیرد.

وی با اشاره به جلساتی که میان بورس کالا و وزارت نفت برای رفع مشکلات مربوط به معامله نفت خام صورت گرفته است، از ارائه نامه ای حاوی پیشنهادات بورس کالا و کارگزاران به علی آقامحمدی معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکلات معامله نفت خام در بورس خبرداد.

پورابراهیم ادامه داد: براساس این نامه وظایف و ضوابط بورس کالا برای عرضه نفت خام مشخص شده است، بنابراین اگر وزارت نفت در معاملات نفت خام محدودیت و مشکلاتی دارد و اراده ای در بدنه عملیاتی این وزارتخانه برای انجام معامله نیست، موضوع دیگری است.

رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران با طرح این پیشنهاد که وزارت نفت، ضوابط و مقررات بورس را بپذیرد، تصریح کرد: این امر امکانپذیر نیست که وزارت نفت کالای خود را در بورس کالا عرضه کند اما ضوابط این عرضه را نپذیرد.

پورابراهیم گفت: وزارت نفت می خواهد که با همان ضوابط قبل از عرضه در بورس، کار کند اما این ضوابط در بورس کارآیی ندارد و به نظر می رسد که محدودیتها ناشی از این امر است.

تاکنون محموله نفت خام ایران در هشت مرحله در بورس نفت عرضه شده است، در آخرین مرحله که در تاریخ 30 شهریورماه امسال عرضه شد، به دلیل نبود خریدار معامله صورت نگرفت.