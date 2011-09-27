سالانه 18 میلیارد مترمکعب آب در کرمان تبخیر می شود

سید محسن ثمره هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم خشکسالی در کرمان گفت: در استان کرمان از 24هزار حلقه چاه، هزار و 200رشته قنات، هزار و 900 بند چشمه، 6.7 میلیارد متر مکعب آب استخراج می شود.

وی ادامه داد: متوسط بارندگی سالانه در استان کرمان 140میلیمتر است که در مجموع از 24.5 میلیارد متر مکعب آب سالانه 18میلیارد متر مکعب از آن به صورت تبخیر، 1.04میلیارد متر مکعب به صورت روان آب 3.85 میلیارد متر مکعب به صورت مستقیم و 1.75 میلیارد متر مکعب به صورت غیر مستقیم در سفره های آب زیر زمینی جذب می شود که با توجه به نزولات کم جوی و تداوم خشکسالی بایستی چاره ای اساسی اندیشیده شود.

هاشمی گفت: با توجه به وضعیت آبهای استان به دلیل اینکه در بخش صنعت آب کمتری استفاده می شود باید هر چه سریعتر استان را به سمت و سوی صنعت و صنایع سوق داد تا از این طریق از برداشت بی رویه آب جلوگیری شود.

