محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تیم ملی بسکتبال با یک تیم ملی بسکتبال با ترکیبی کامل و گردن کلفت در رقابت‎های قهرمانی آسیا شرکت کرد، اظهارداشت: شکی نیست که باید قهرمان می‌شدیم. همه شرایط برای قهرمانی مهیا شده بود و برای رسیدن به این عنوان هیچ چیز کم نداشتیم.

وی تصریح کرد: تنها چیزی که کم داشتیم جام قهرمانی بود که آن هم از دست‎مان پرید البته این حق بسکتبال ایران نبود که با هشت برد قاطعانه و تنها یک شکست استثنایی به فینال نرسد و مجبور شود به رده پنجم آسیا اکتفا کند.

رئیس فدراسیون بسکتبال به شکست برابر اردن اشاره کرد و یادآور شد: به یاد ندارم از بعد از بازی‎های آسیایی دوحه تیم ملی ایران مقابل اردن شکست خورده باشد. حتی در همین رقابت‏های جام ویلیام جونز که پیش از مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد هم این تیم را شکست دادیم و در نهایت ما قهرمان شدیم و اردنی‏ها ششم شدند.

مشحون ادامه دادند: همه ایران را تیم برتر و فینالیست مسابقات می‎دانستند اما حیف که غرور بازیکنان را گرفته بود. تا دقیقه 35 دیدار با اردن ما جلو بودیم. وقتی 5 دقیقه به پایان بازی مانده ایران با 7 اختلاف امتیاز تیم برتر میدان بود. بازیکنان بازی را تمام شده تصور می‏کردند اما همه چیز در همان پنج دقیقه به سود حریف تغییر کرد و ما بازنده شدیم. چند روز از این شکست گذشته ولی هنوز باورش نمی‎کنم.

وی در پاسخ به این پرسش مهر که "آیا با بازیکنان به خاطر غروری که داشتند و همین مسئله باعث باخت تیم شد، برخوردی می‌شود؟"، اظهارداشت: بازیکنان که گناهی نداشتند. آنها هم زحمت خود را کشیدند اما به هر حال در هر بازی و در هر دقیقه‌ای اشتباه رخ می‌دهد.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: مهم این است که بزرگان ورزش به فکر بسکتبال باشند و برای این رشته تصمیمات لازم را بگیرند. ما همین قدر که بازیکنان را از اینجا (چین) جمع کنیم و به تهران بازگردیم، خوب است! باختی که متحمل شدیم یک فاجعه بود و همه به خاطر آن متاثر و داغون هستند.

خبرنگار مهر در واکنش به این صحبت محمود مشحون این پرسش که "مگر شما قصد استعفا دارید"؟، را مطرح کرد اما وی با تکذیب این موضوع گفت: به فکر استعفا نیستم چون این کار نشان دهنده ضعف آدمی است. ما تمام کارها را برای قهرمانی انجام ندادیم اما بازیکنان در بدترین روز فیزیکی و روحی با آرمانی‌ترین شرایط اردنی‌ها مواجه شدند و باختند. با همه این‌ها این باخت هیچ توجیهی ندارد.

وی تاکید کرد که مسئولان باید فکری اساسی برای بسکتبال کنند. خیلی حرف‌ها را نمی‌توانم از اینجا (چین) بزنم. باید به ایران برگردیم و کاملا بررسی کنیم تا ببینیم ضعف کجا بوده و چه برنامه‌ای باید داشت.

مشحون در پاسخ به پرسش دیگری که "وضعیت وسلین ماتیچ در ایران چگونه خواهد شد و آیا همکاری‌تان را با این مربی ادامه می‌دهید؟"، خاطرنشان کرد: موفقیت‎هایی که بسکتبال ایران با ماتیچ به دست آورد قابل انکار نیست. تیم ملی ایران با ماتیچ قهرمان 2009 آسیا شد، سه بار قهرمان جام استانکوویچ شد، در بازی‎های آسیایی گوانگجو با تیمی ناقص به مدال برنز دست یافت و در غرب آسیا هم قهرمان شد.

وی افزود: قطعا هیچ دوست ندارد که تیمش قهرمان و المپیکی نشود. اگر ایران در این دو موقعیت قرار می‏گرفت اولین فایده شامل حال خود می‎شد چون حقوقش دو برابر می‏شد. در هر صورت ماتیچ با تیم ملی به ایران باز می‏گردد و نظرش را در مورد ادامه همکاری با ایران می‎دهد. اگر مثبت بود آن زمان فدراسیون هم در مورد ادامه همکاری با این مربی تصمیم می‏گیرد.