محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تیم ملی بسکتبال با یک تیم ملی بسکتبال با ترکیبی کامل و گردن کلفت در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت کرد، اظهارداشت: شکی نیست که باید قهرمان میشدیم. همه شرایط برای قهرمانی مهیا شده بود و برای رسیدن به این عنوان هیچ چیز کم نداشتیم.
وی تصریح کرد: تنها چیزی که کم داشتیم جام قهرمانی بود که آن هم از دستمان پرید البته این حق بسکتبال ایران نبود که با هشت برد قاطعانه و تنها یک شکست استثنایی به فینال نرسد و مجبور شود به رده پنجم آسیا اکتفا کند.
رئیس فدراسیون بسکتبال به شکست برابر اردن اشاره کرد و یادآور شد: به یاد ندارم از بعد از بازیهای آسیایی دوحه تیم ملی ایران مقابل اردن شکست خورده باشد. حتی در همین رقابتهای جام ویلیام جونز که پیش از مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد هم این تیم را شکست دادیم و در نهایت ما قهرمان شدیم و اردنیها ششم شدند.
مشحون ادامه دادند: همه ایران را تیم برتر و فینالیست مسابقات میدانستند اما حیف که غرور بازیکنان را گرفته بود. تا دقیقه 35 دیدار با اردن ما جلو بودیم. وقتی 5 دقیقه به پایان بازی مانده ایران با 7 اختلاف امتیاز تیم برتر میدان بود. بازیکنان بازی را تمام شده تصور میکردند اما همه چیز در همان پنج دقیقه به سود حریف تغییر کرد و ما بازنده شدیم. چند روز از این شکست گذشته ولی هنوز باورش نمیکنم.
وی در پاسخ به این پرسش مهر که "آیا با بازیکنان به خاطر غروری که داشتند و همین مسئله باعث باخت تیم شد، برخوردی میشود؟"، اظهارداشت: بازیکنان که گناهی نداشتند. آنها هم زحمت خود را کشیدند اما به هر حال در هر بازی و در هر دقیقهای اشتباه رخ میدهد.
رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: مهم این است که بزرگان ورزش به فکر بسکتبال باشند و برای این رشته تصمیمات لازم را بگیرند. ما همین قدر که بازیکنان را از اینجا (چین) جمع کنیم و به تهران بازگردیم، خوب است! باختی که متحمل شدیم یک فاجعه بود و همه به خاطر آن متاثر و داغون هستند.
خبرنگار مهر در واکنش به این صحبت محمود مشحون این پرسش که "مگر شما قصد استعفا دارید"؟، را مطرح کرد اما وی با تکذیب این موضوع گفت: به فکر استعفا نیستم چون این کار نشان دهنده ضعف آدمی است. ما تمام کارها را برای قهرمانی انجام ندادیم اما بازیکنان در بدترین روز فیزیکی و روحی با آرمانیترین شرایط اردنیها مواجه شدند و باختند. با همه اینها این باخت هیچ توجیهی ندارد.
وی تاکید کرد که مسئولان باید فکری اساسی برای بسکتبال کنند. خیلی حرفها را نمیتوانم از اینجا (چین) بزنم. باید به ایران برگردیم و کاملا بررسی کنیم تا ببینیم ضعف کجا بوده و چه برنامهای باید داشت.
مشحون در پاسخ به پرسش دیگری که "وضعیت وسلین ماتیچ در ایران چگونه خواهد شد و آیا همکاریتان را با این مربی ادامه میدهید؟"، خاطرنشان کرد: موفقیتهایی که بسکتبال ایران با ماتیچ به دست آورد قابل انکار نیست. تیم ملی ایران با ماتیچ قهرمان 2009 آسیا شد، سه بار قهرمان جام استانکوویچ شد، در بازیهای آسیایی گوانگجو با تیمی ناقص به مدال برنز دست یافت و در غرب آسیا هم قهرمان شد.
وی افزود: قطعا هیچ دوست ندارد که تیمش قهرمان و المپیکی نشود. اگر ایران در این دو موقعیت قرار میگرفت اولین فایده شامل حال خود میشد چون حقوقش دو برابر میشد. در هر صورت ماتیچ با تیم ملی به ایران باز میگردد و نظرش را در مورد ادامه همکاری با ایران میدهد. اگر مثبت بود آن زمان فدراسیون هم در مورد ادامه همکاری با این مربی تصمیم میگیرد.
