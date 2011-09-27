حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: پرسش شما از من این است که چرا داوری فوتبال کشور در هفته‌های گذشته با حواشی متعددی دست به گریبان بوده؟ پاسخ من برای این سئوال فقط این جمله است که "برخی ها نمی خواهند اجازه دهند داوری فوتبال کشور کار خود را انجام دهد".

وی یادآور شد: در دوره‌ای که آقای عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال بود و برای تدریس و نظارت مسابقات به کشورهای مختلف می رفت، همین شما رسانه‌ها هجمه‌ای به راه می انداختید که در غیاب آقای عنایت کسی پاسخگو نیست و ... . من برای اینکه فردی پاسخگوی ابهامات داوری باشد و با توجه به اینکه مسابقات لیگ برتر دیدارهای حساسی چون دربی تهران را پیش رو داشت، تصمیم گرفتم در زمان سفرم به لائوس اختیاراتم به عنوان نایب رئیس کمیته داوران را به آقای غیاثی تفویض کنم.

نایب رئیس کمیته داوران با تاکید براینکه طی روزهای غیبتش کلیه امور مربوط به داوری کشور را زیر نظر داشته است، افزود: دیگر مثل چند سال قبل نیست و با فشار یک دکمه کامپیوتر می توانید بصورت اینترنتی با هرجای دنیا که خواستید، ارتباط داشته باشید. من هم با اینترنت و تلفن تمامی امور مربوط به کمیته داوران را دنبال می کردم و از کلیه اتفاقاتی که در این کمیته رخ می داد، باخبر بودم.

عسگری با ابراز تاسف از نوع برخوردهای جامعه فوتبال که به زعم او اینقدر نسبت به داوری بی انصاف هستند، افزود: پس این شعار بازی جوانمردانه مصداقش باید کجا باشد؟ برای ما که مدعی مسلمانی هستیم و بر اصول جوانمردای، حق و عدالت پایبندیم، زشت است فوتبال‌مان با چنین مسائلی دست به گریبان باشد. واقعا برای فوتبال ما زشت است که با داوران اینگونه برخورد می کنند.

"داور چه گناهی کرده است که برای یک قضاوت درست و بدون ایراد باید اینهمه با مشکل مواجه شود"، افزود: در جریان یک مسابقه فوتبال همه برای منافع خود می جنگند و این تنها داور است که نفعی از آنچه در زمین مسابقه می گذرد، نمی برد. با این شرایط طبیعی است که او بدون غرض و با کمترین اشتباه قضاوت کند.

وی افزود: متاسفم برای آن فردی که برای منافع خود و براساس فرضیات غلط این همه بلوا و همجمه علیه داوری به راه انداخته است. آیا این کار براساس انصاف، اخلاق و جوانمردی است؟ آیا نباید یک نفر جواب این شخص را می داده که اتفاقا آقای غیاثی این کار را کرده است.

عضو کمیته داوران خاطرنشان کرد: آقای غیاثی از طرف من ماموریت داشت، پاسخ افرادی که علیه داوری هجمه به راه انداخته بودند را بدهند، متاسفانه برخی‌ها از ایشان سند و مدرک خواسته بودند که از کجا چنین ماموریتی داشته است! آیا عضو کمیته داوران باید به آنها سند و مدرک ارائه می کرد؟!

"کمیته داوران هرکاری انجام می دهد، یکسری ایراد می گیرند"، حسین عسگری با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: آقای غیاثی در مورد عملکرد کمک داور دیدار تراکتورسازی - نفت تهران هرطور که اظهارنظر کرده، درست یا غلط، آیا شایسته اینطور برخورد بوده است؟ اصلا ایشان از کمیته داوران حکم هم نداشته، آیا نباید از کمک داور دفاع می کرد؟ ایشان حرف حق زده و اینهمه بلوا در رادیو، تلویزیون، خبرگزاری ها، روزنامه و ... ایجاد شده است، خدای ناکرده اگر حرف ناحق می زد، چه می شد؟!

وی افزود: آقای غیاثی اگر حرفی زده و اظهارنظری کرده است براساس گزارش داور و کمک داور دیدار تراکتورسازی تبریز - نفت تهران بوده، اتفاقاتی که در زمین مسابقه رخ داده و درگیری که در پمپ بنزین به وجود آمده است. ایشان اگر در مورد درگیری حرفی زده است، با استناد به مدارک پزشکی قانونی و طول درمانی است که برای کمک داور آن مسابقه تعیین شده است.

عسگری تاکید کرد: کمیته داوران فدراسیون فوتبال اتفاقاتی که در جریان و حاشیه دیدار تراکتورسازی - نفت تهران رخ داده است را سفت و سخت پیگیری خواهد کرد. این برای نخستین بار نیست که چنین اتفاقاتی در تبریز رخ داده است، سال گذشته هم در بازی تراکتورسازی - سایپا مشکلاتی برای تیم داوری مسابقه پیش آمد. در پایان آن مسابقه اگر آقای مایلی کهن مردانگی نمی کرد، اجازه خروج از ورزشگاه به محسن قهرمانی نمی دادند. متاسفانه به قهرمانی تهمت زده بودند که شیشه رختکن را شکسته و به مردم غیور آذربایجان توهین کرده است، در حالیکه اصلا اینطور نبوده است.

وی خاطر نشان کرد: روز یکشنبه اعضای کمیته داوران جلسه‌ای سه ساعته در حضور آقای تاج داشتند، که در این جلسه تاکید شد، پیگیری‌های لازم به عمل آید و با افراد متخلف دیدار تراکتورسازی - نفت تهران برخورد شود. باید داوران امنیت لازم را داشته باشند. با این شرایط دیگری داوری حاضر نمی شود، در تبریز قضاوت کند!

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس - استقلال را ندیده است، در پاسخ به این پرسش که "چرا با وجود اعلام قبلی شما داوری قضاوت دربی را برعهده گرفت که پیش از این مسابقه پرسپولیس - استقلال را قضاوت کرده بود؟"، گفت: من نگفتم قطعا داوری دربی را قضاوت می کند که پیش از این سابقه داوری این بازی را نداشته است.

وی در ادامه افزود: تاکید من براین بود که داوری دربی را سوت می زند که کیفیت و توانایی قضاوت این بازی را داشته باشد و در عین حال کمیته داوران تلاش می کند تا فردی این بازی را قضاوت کند که سابقه قضاوت دربی را نداشته باشد، اما تاکیدی روی این موضوع نداشتیم.

عسگری افزود: در شرایطی که نام محسن قهرمانی به عنوان یکی از گزینه‌های قضاوت مطرح شده بود دیدید چه هجمه‌هایی علیه این داور به وجود آوردند؟! اگر قهرمانی می رفت و یک درصد بد سوت می زد، با او چه می کردند؟

نایب رئیس کمیته داوران با تاکید براینکه کمیته متبوعش برای انتخاب داور دربی احساسی عمل نمی کند، افزود: انتخاب داور که احساسی نمی شود. نمی شود بگوییم، خب ترکی دو بازی را قضاوت کرده و حالا نوبت قهرمانی یا فغانی است که این بازی را سوت بزنند. برای انتخاب داور که نباید دلسوزی و حساب و کتاب کنیم. ما برای دربی باید بهترین و قوی ترین تیم داوری را انتخاب می کردیم که همین طور هم شد و بهترین تیم داوری این بازی را سوت زد.

وی ادامه داد: مگر برای انتخاب داور باید تعداد قضاوت‌های او را درنظر بگیریم، اگر اینطور بود که داوری چون صالحی هشت بار نمی توانست دربی را قضاوت کند. البته باید در اینجا به این نکته هم اشاره کنم که صالحی امروز بیمار است و کسی حتی سراغش را هم نمی گیرد.

عسگری خاطر نشان کرد: ما به همه داوران فرصت قضاوت می دهیم اما قبول کنید که نمی توانیم ریسک کنیم. برای انتخاب داور بازی حساسی چون دربی تا آخرین لحظه صبر می کنیم و در نهایت بهترین گزینه را انتخاب می کنیم. گزینه‌ای که اطمینان داشته باشیم با کمترین نقص و ایراد قضاوت می کند.

نایب رئیس کمیته داوران در خاتمه تصریح کرد: عنوان شده است که ابلاغ داوری قهرمانی در لائوس لغو شده بود تا او دربی را قضاوت کند. افرادی که چنین اظهارنظری می کنند، از مسائل داوری دور و بی خبر هستند. از آنجائیکه من ناظر داوری مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی نوجوانان آسیا در لائوس بودم، قوانین AFC اجازه نمی داد قهرمانی در این مسابقات قضاوت کند. دلیل لغو ابلاغ قهرمانی به همین خاطر بود نه قضاوت در دربی!