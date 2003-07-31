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۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۰:۳۴

همايش شعر "فاطمي"در شيراز

شاعران فاطمي به سوگ نشستند

شاعران فاطمي به سوگ نشستند

اولين همايش شعر فاطمي ، عصر سه شنبه با حضور شاعران ، نويسندگان و علاقه مندان به ادبيات آييني در شهر شيراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ادبي "مهر" درهمايش يك روزه اي  كه در مجتمع فرهنگيان اين شهر برگزار شد ، رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان فارس ، طي سخناني ،  شاعران اهل بيت (ع) را زمينه سازان تبيين فرهنگ اسلامي خواند.
حجت الاسلام عباس اسكندري با تاكيد بر ضرورت عبرت گيري از زندگي سراسر افتخار حضرت زهرا (س) گفت: نوشتن و
سرودن براي ائمه اطهار (ع) بدون شناخت آنان ، هرگز امكان پذير نيست.
وي تصريح كرد : درباره فاطمه (س) و رنج ها و شكيبايي حضرت در برابر مشكلات ، بايد انديشيد ، زيرا سرودن و نوشتن به تنهايي نمي تواند حق مطلب را در اين زمينه ادا كند.
سپس در ادامه اين همايش "احد ده بزرگي" ، شاعر كتاب هاي سه جلدي " آيات سبز " كه 600 آيه قرآن كريم را به نظم كشيده 
است ، با بيان اين كه مظلوم ترين و در عين حال ، پربارترين ادبيات در عصر حاضر ، ادبيات آييني اسـت ، گفت : پنج چهره
مطرح  شعر ما در سطح بين الملل ، يعني حافظ ، سعدي ، فردوسي ، مولوي و نظامي آثار آييني خلق كرده اند كه با مطالعه
شعرهايشان مي توان اين واقعيت را دريافت.
دبير شبهاي شعر عاشوراي شيراز ، افزود : شاعر بايد به مذهب و نگرش هاي آييني خود پايبند باشد و با زبان اثر گذاري كه در اختيار دارد ، در اين راه قدم بردارد.
ده بزرگي با  تاكيد بر اين كه ماندگاري ادبيات ما به پشتوانه هاي ديني و اعتقادي آن بر مي گردد ، گفت : پيدايش انقلاب اسلامي ، زمينه تحول ادبيات را فراهم ساخت و شاعران و نويسندگان را به تامل در حوزه مفاهيم ديني و معرفتي سوق داد .
سپس دبير اولين همايش شعر فاطمي با اشاره به اين كه شعر و ادب در شيراز از جايگاه ويژه اي برخوردار است ، گفت :
 برگزاري  اين همايش ، آغازي صميمي براي ادامه راهي بزرگ است.
حميد روزي طلب ، افزود : بي ترديد در سالهاي آتي اين همايش با شكوه  بيشتري برگزار خواهد شد و اين حركت مي تواند
زمينه را براي توليد آثاري موفق با رويكرد ديني به وجود بياورد ، به ويژه درجوانان كه  نسبت به اهل بيت (ع) ، علاقه
خاصي از خود بروز مي دهند.
در ادامه اين همايش ، تني چند از شاعران استان فارس و دو شاعر ميهمان از تهران ، تازه ترين شعرهاي خود را در سوگ 
حضرت فاطمه (س) ارائه نمودند. 
 

کد مطلب 14185

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