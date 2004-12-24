سه فلسطيني در اردوگاه طولكرم شهيد شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع پزشكي اعلام كردند: سه فعال مقاومت فلسطيني صبح امروزجمعه به ضرب گلوله نظاميان اشغالگر صهيونيست در اردوگاه آوارگان طولكرم در شمال كرانه باختري به شهادت رسيدند.

منابع امنيتي فلسطين دراين باره اعلام داشتند: اين سه فعال مقاومت ضد اشغالگري با نامهاي جمال عازم (16 ساله)، كامل صباريني (23 ساله) و اياد غنام (21 ساله) عضو گردانهاي شهداي الاقصي شاخه نظامي جنبش فتح بودند كه در شليك گلوله نيروهاي اشغالگر اسراييلي به شهادت رسيدند.



نيروهاي اسراييلي همچنين از ورود خودروهاي امدادي به اين اردوگاه جلوگيري و رانندگان اين خودروها را بازداشت كردند.



گفتني است نظاميان اسراييلي از شب گذشته با استفاده از 20 تانك و زره پوش به اردوگاه هاي آوارگان طولكرم حمله كردند.

يك سخنگوي نظامي اسراييل در اين باره گفت: نيروهاي اسراييلي در اين عمليات افراد مسلح را شناسايي و آنها را مورد هدف قرار دادند.



با شهادت اين سه نفر، شمار فلسطينياني كه از آغاز انتفاضه در سپتامبر2000 تاكنون به شهادت رسيدند به سه هزار و 600 نفر افزايش پيدا مي كند.

عصر روز گذشته نيز دو فلسطيني در حمله تانك هاي اسراييل به منطقه خان يونس درنوارغزه شهيد و 9 نفر ديگر زخمي شدند.

