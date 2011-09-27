5.5 میلیون تردد در جاده های کرمان انجام شد

مسعود جمیلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی چهار ماهه نخست سال جاری حدود 5.5 میلیون تردد انواع وسایل نقلیه عبوری از چهار محور ارتباطی سطح استان توسط دستگاههای تردد شمار آنلاین به ثبت رسیده است.

وی گفت: از مجموع 5.5 میلیون تردد صورت گرفته در چهار محور کرمان - باغین، باغین - بردسیر، شهربابک - سیرجان، سیرجان – قطروئیه حدود 25.5 درصد را وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری و حجم 75درصدی تردد را خودروهای سبک به خود اختصاص داده اند.

وی تصریح کرد: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تجهیز تمامی محورهای اصلی حوزه استحفاظی را تا پایان سال جاری به دستگاههای تردد شمار آنلاین در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: دستیابی به اطلاعات تردد جاده ای در برنامه ریزی های بخش حمل و نقل برون شهری، راهسازی و راهداری بسیار حائز اهمیت است.





