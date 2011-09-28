قم باید شهری در خور شأن کریمه اهل بیت(س) باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالفضل اسماعیلی در بازدید رئیس شورای اسلامی شهر، پیمانکاران احداث مترو و جمعی از مدیران شهرداری از روند اجرای پروژه متروی قم ‌با بیان اینکه هر وضعیتی که در شهر ایجاد می‌شود مردم آن را لمس می‌کنند افزود: فعالیت در امور شهری نسبت به دیگر امور بسیار وسیع، گسترده و با اهمیت است و همه باید دست به دست هم بدهیم تا شهری در خور شأن کریمه اهل بیت( س) احداث شود.



وی در ادامه برحسن انجام دقیق مسئولیت در شهرداری اشاره کرد و تصریح کرد: بار مسئولیت در قم بسیار سنگین است و نیازمند عزم جدی و پیگیری مسئولین است و امروز با حمایت‌های بی دریغ مسئولین کشور، فرصت خوبی برای شهرداری و مسئولین استان مهیا شده که باید از این فرصت بهره مند شویم.



سرپرست شهرداری قم افزود: اجرای پروژه مترو در قم جزو‌ سند افتخار برای مسئولین امور شهری قم است و باید تلاش نمائیم تا از این آزمون سربلند بیرون بیاییم.



سیمای شهر قم تغییر می‌کند

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رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این بازدید ضمن قدردانی از زحمات شهرداری قم در اجرای سریع احداث مترو در قم گفت: در بخش عمران شهری فعالیتهای زیادی انجام گرفته و کارهای زیادی نیز مانده که باید با همدلی و همفکری بین دستگاه‌های استان کارهای مانده را انجام دهیم و امروز فضا به گونه‌ای است که باید با سرعت بیشتر به توسعه شهر بپردازیم و انتظارات مردم را برآورد نمائیم.



حجت الاسلام سید محمد آتش زر تصریح کرد: شهر قم با توجه به وسعت و موقعیت خاص خود دارای پتانسیل‌های زیادی جهت رشد و سرمایه‌گذاری است و باید زمینه حضور و مشارکت شهروندان در امور شهری را فراهم کنیم.



وی بر لزوم افزایش درآمدهای شهرداری تأکید کرد و افزود: خوشبختانه پروژه‌های خوبی در سطح شهر قم در دست اقدام است که با اجرا و به بهره‌برداری رساندن این پروژه‌ها تحولات چشم‌گیری در شهر ایجاد و سیمای شهر قم تغییر می‌یابد.



حمل و نقل و ترافیک از مباحث اساسی در قم است



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در ادامه ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری مناقصه متروی قم،‌ به خصوصیات استفاده از مترو در مقایسه با دیگر وسائل حمل و نقل درون شهری اشاره کرد وگفت: توجه به مسئله حمل و نقل و ترافیک از مباحث اساسی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد عملاً کارکردن در این شهر را از بین خواهد رفت.



مهندس رضا یزدی با بیان اینکه شهر قم شاهراه 17 استان دیگر است بر توجه و توسعه راه‌های حمل و نقل شهری تأکید کرد و افزود: توجه به حمل و نقل شهری، برنامه ریزی و بهره وری مناسب از امکانات جهت مهیا نمودن رفاه و آسایش شهروندان و فرهنگ سازی باید با جدیت تمام مورد توجه مسئولین ذیربط قرار گیرد.



در ادامه این مراسم،‌ مسئولین امور شهری از روند اجرای احداث مترو شهر قم و احداث تونل در میدان ولی عصر(عج) بازدید کردند.



این پروژه عظیم شهری به طول 14.8 کیلومتر و دارای 14 ایستگاه بوده که در مدت زمان 5 سال با اعتباری بالغ بر 8600 میلیارد ریال احداث خواهد شد.

