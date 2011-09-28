ادغام معاونتهای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی شریف

رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه صنعتی شریف برای تقویت پژوهش و فناوری و بر اساس آیین نامه جدید مدیریت در دانشگاهها، معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهشی را تلفیق کرد.

وی که وجه عمده تحصیلات تکمیلی را پژوهش عنوان کرد، اظهار داشت: هم اکنون راهبردی در کشور در حال ترویج و تبلیغ شدن است که از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می بایست حمایت کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: این تلفیق که اساسش دغدغه معاونت آموزشی مبنی بر هنجار عمومی تحصیلات تکمیلی و دغدغه معاونت پژوهشی مبنی بر حل مشکلات با استفاده از پژوهشهای پایان نامه ای موثر است در دانشگاه شریف تحقق یافت.

روستا آزاد خاطرنشان کرد: پیش از این، روشهای دیگری برای نیل به این مهم آزمایش شده بودند ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بر اساس قانون جدید که هر دانشکده ای حداکثر می تواند سه معاونت داشته باشد، دو معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهشی را با هم تلفیق کردیم.

روستا آزاد همچنین در جلسه ای که پیش از این برگزار شده بود دو معاونت اداری مالی و طرح و برنامه دانشگاه صنعتی شریف را بر اساس قانون در وزارت علوم، تلفیق کرد.