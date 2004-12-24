تيم واليبال آب و برق رشت قهرمان مسابقات استان گيلان شد

به گزارش خبرنگار" مهر" حضور چهره هاي مطرح واليبال گيلان در تركيب تيم هاي شركت كننده باعث شده بود تماشاگران بسياري از اين بازيها ديدن كنند. تيم واليبال آب و برق با تكيه برسروش كريمي توانست عنوان قهرماني را از آن خود كند. تيم بانك تجارت هم با درخشش فريبرزاميدوار به مقام دوم دست يافت و تيم بانك ملت با درخشش بازيكن كليدي خود يعني عليرضا پرحرف توانست عنوان سومي را به خود اختصاص دهد. عليرضا پرحرف در پايان اين رقابتها به عنوان كاملترين بازيكن انتخاب شد تا شايستگي هايش را بيش از پيش ثابت كند. علاوه بر عليرضا پرحرف ، احمد رمضاني ، كامران شفاعتي و حاج حسن حيدرپور به عنوان مربي براي اين تيم مثمر ثمر بودند.