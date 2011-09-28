برگزاری 14 نمایشگاه در البرز از ابتدای سال با همکاری بازرگانی

محمدجعفر عظمایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال 90، 140نمایشگاه با عناوین مختلف در استان برگزار کردیم و در ادامه نیز میزبان برگزاری شش نمایشگاه معتبر دیگر هستیم.

وی ادامه داد: نمایشگاه صنعت خودرو در البرز آغاز شده ودر این نمایشگاه 40 شرکت خودرو ساز کشور از جمله ایران خودرو، سایپا و شرکتهای تحت پوشش حضور دارند.

این مسئول عنوان کرد: شرکتهای تحت پوشش در این زمینه شامل مواردی از قبیل سایپا دیزل، ایران خودرو دیزل، ایساکو، ساپکو و سایپا یدک است.

رئیس سازمان بازرگانی البرز گفت: شرکتهای خودرو ساز و نمایندگی معتبر خودروهای خارجی آخرین دستاوردهای خودرا در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند.

عظمایی اضافه کرد: صنعت خودرو در دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در کشور ما نیز رشد قابل توجهی داشته است.

وی همچنین از شناسایی و جانمایی سایت اصلی نمایشگاهی استان خبرداد و بر تسریع در بهره برداری از آن تاکید کرد.