به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نعیم قاسم" گفت : هدف آمریکا از بی ثبات کردن لبنان و منطقه ایجاد محیط امن برای اسرائیل و دور کردن نگاهها از طرحهای توسعه طلبانه آن است.

وی افزود: آمریکا از ثبات لبنان ناخرسند است و دوست ندارد که وحدت ملی در لبنان وجود داشته باشد، زیرا در این صورت نمی تواند که به خواسته های خود برسد.

نعیم قاسم تاکید کرد: روند سیاسی لبنان شاهد موفقیتهای قابل ملاحظه ای بوده است و لبنان را از توطئه ها مصون نگه داشته است و باید از ثبات موجود که در سایه سیاستهای صحیح به دست آمده است نهایت استقاده را برد.

معاون دبیرکل حزب الله افزود: زمان به عقب باز نمی گردد و برخی جریانها هر اندازه در این زمینه تلاش کنند، ره به جایی نمی برند آنچه به نفع همه است، وحدت و گفتگو و ریشه کنی فتنه است که سبب می شود طرحهای آمریکا و اسرائیل به بن بست برسد.