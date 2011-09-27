آخرین تمرین سپاهان در ورزشگاه "خنک شده"/ انگیزه بالای زردها برای جبران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، شاگردان لوکا بوناچیچ شامگاه سه شنبه اخرین جلسه تمرین خود پیش از دیدار چهارشنبه شب برابر السد را در ورزشگاه اختصاصی این تیم برگزار کردند. این تمرین در ورزشگاه جام بن حمد برگزار شد که دارای بهترین و مجهزترین سیستم های روز دنیای فوتبال است و با سیستم های خنک کننده در شرایط مطلوب هوایی قرار دارد.

آخرین تمرین تیم فوتبال سپاهان تنها 15 دقیقه به روی خبرنگاران باز بود و پس از صحبت های مقدماتی لوکا بوناچیچ با بازیکنان و گرم کردن بدنها، از خبرنگاران خواسته شد براساس قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا محل تمرین را تر کنند. حاشیه های این تمرین را در زیر می خوانید:

* داوران ژاپنی که دیدار چهارشنبه شب سپاهان و السد را قضاوت خواهند کرد قبل از سپاهانی ها به ورزشگاه آمدند و تمرین کردند.

* کودکانی که قرار است در مراسم پیش از شروع بازی شرکت داشته باشند امروز آخرین هماهنگی ها را انجام دادند و وظایفشان را تمرین کردند.

* هواداران تیم فوتبال السد در سطح شهر و اطراف ورزشگاه بنرهای بزرگی از تیم السد را نصب کرده اند و از تماشاگران خواسته اند که به ورزشگاه بیایند.

* در چهار گوشه ورزشگاه جاسم بن حمد که ورزشگاه اختصاصی السد است سال 1969 به عنوان سال تاسیس و آغاز فعالیت این تیم حک شده است.

* علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در محل تمرین زردپوشان حضور داشت.

* لوکا بوناچیچ سرمربی سپاهان قبل از شروع تمرین دقایقی با اعضای کادر فنی و سرپرست این تیم گفتگو کرد.

* بازیکنان تیم فوتبال سپاهان با وجود اینکه بازی رفت را با حکم انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا 3 بر صفر بازنده شده اند، اما از انگیزه بالایی برای جبران این شکست برخوردارند و مصمم هستند هر طور شده در دیدار روز چهارشنبه جواز صعود به مرحله بعد را کسب کنند.

دیدار برگشت تیم های فوتبال السد قطر و سپاهان اصفهان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار خواهد شد.