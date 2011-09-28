تحقیق و تفحص از ایرانسل در کمیسیون رای نیاورد/ طرح تفحص در صحن علنی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته گذشته و به پیشنهاد یکی از نمایندگان، مسائل مطرح در مورد وجود سقف برای تعداد مشترکان ایرانسل و درخواست تحقیق و تفحص از این اپراتور را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیحاتی در زمینه فعالیت ایرانسل و سقف فعالیت برای واگذاری سیم کارت ارائه کردند.

در همین حال جمع بندی این طرح این هفته و در روز سه شنبه در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج جلسه کمیسیون صنایع و معادن که به بررسی درخواست تحقیق و تفحص از ایرانسل اختصاص یافت اظهار داشت: این طرح امروز سه شنبه در کمیسیون صنایع به رای گذاشته شد اما نمایندگان حاضر در کمیسیون به این درخواست، رای مثبت ندادند با این حال تکلیف این پیشنهاد در صحن علنی مشخص می شود.

وی با بیان اینکه برابر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح یک پیشنهاد حتی اگر در کمیسیون تخصصی مربوطه رای نیاورد هم باید در صحن علنی مطرح شود، اضافه کرد: نماینده متقاضی این پیشنهاد باید یکبار نیز از پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس دفاع کند که در صورت تصویب، مراحل مطابق روال تحقیق و تفحص از دیگر موضوعات، انجام خواهد شد.

مطهری با بیان اینکه ارائه هر طرح یکبار در کمیسیون تخصصی مربوطه مطرح می شود و سپس برای تصمیم گیری نهایی به صحن برده می شود در مورد دلایل مخالفت نمایندگان کمیسیون صنایع با تحقیق و تفحص از ایرانسل گفت: اکثریت نمایندگان کمیسیون با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع شدند که در پروانه ایرانسل کف تعداد مشترکان آمده و این اپراتور سقفی برای فعالیت و جذب مشترک ندارد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح درخواست تحقیق و تفحص از ایرانسل طی هفته های آینده در صحن علنی مطرح می شود ، تاکید کرد که با توضیحات وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، استنباط اکثریت نمایندگان براین است که ایرانسل سقفی برای واگذاری سیم کارت ندارد اما با این حال نماینده متقاضی نظرشان براین است که در پروانه این اپراتور سقف تعداد مشترکان دیده شده است.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مطرح شده برای سقف 15 میلیونی تعداد مشترکان ایرانسل تاکید کرده که ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور در پروانه خود و هیچ کجای دیگر، سقفی برای تعداد مشترکان و فروش ندارند و اعداد و ارقامی که بعضا به آن استناد می شود در واقع کف فروش و کف تعهدات این اپراتورها است.