به گزارش خبرنگار مهر، در تجمع اعتراض آمیز شماری از آذری زبانان ساکن تهران که روز سه شنبه در محکومیت تداوم ممنوعیت حجاب دانش آموزان دختر در جمهوری آذربایجان برگزارشد، شرکت کنندگان با سردادن شعارهایی خواهان لغو ممنوعیت حجاب و آزادی مدافعان حجاب و اسلامگرایان محبوس در این کشور شدند.

شرکت کنندگان در این تجمع با سردادن شعارهایی از قبیل " حجاب زن نشانه غیرت است - پوشیدگی نماد انسانیت است " ، " مخالفان حجاب نوکر صهیونیسم اند - مدافعان حجاب مبارزان حقند " ، " برادر مبارزآذری، حمایتت می کنیم" ، " محکوم باد دادگاه فرمایشی مدافعان حجاب در باکو " ،"حبس مدافعان حجاب ، سفارش آمریکاست " همبستگی خود را با مردم مسلمان جمهوری آذربایجان اعلام کردند.

در قطعنامه تجمع کنندگان در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان در تهران ضمن محکوم کردن حبس مدافعان حجاب و روحانیون توسط دولت باکو آمده است: منافقان و کوردلانی که با اتهام نگهداری مواد مخدر و سلاح و پخش اخبار دروغ، به جنگ مدافعان حجاب در جمهوری آذربایجان رفته اند، قطعا از ملعونانی هستند که خداوند در سوره احزاب دستگیرشدن و کشته شدنشان را داده وعده داده است و برما مسلمانان است که در راه تحقق وعده حق الهی کوشا باشیم.

در این قطعنامه افزوده شده است :" یک سال است که برادران و خواهران مسلمانمان در جمهوری آذربایجان بخاطر تاکید بر حفظ عصمت و عفت دختران معصوم خود و بخاطر درخواست حداقل حقوق انسانی خود ، یعنی حق پوشش و استفاده از پوشاک اسلامی مورد پسند خود ، تحت شدیدترین سرکوبها و شکنجه ها قرار دارند. مشاهده چشمان گریان خواهران عفیفمان که فقط و فقط بخاطر پاکی و عفافشان از حق نشستن در کلاس درس مدارس جمهوری آذربایجان محروم و از مدرسه ها بیرون رانده می شوند، حقیقتا قلبمان را به درد آورده است. "

در این قطعنامه با اشاره به سرکوب و ضرب و شتم بانوان محجبه جمهوری آذربایجان توسط نیروهای پلیس باکو افزوده شده است: شیندن ناله ها و ضجه های مادران و خواهرانی که بخاطر دفاع از حجاب اسلامی آماج حمله وحشیانه نیروهای پلیس باکو قرار گرفتند، احساساتمان را جریحه دار کرده است.

شرکت کنندگان در این حرکت اعتراض آمیز با محکوم کردن بی اعتنایی دولت جمهوری آذربایجان به طومار حاوی یکصدوسی هزار امضای مردم این کشور برای مطالبه لغو ممنوعیت حجاب در مدارس افزوده اند : اهانت حاکمان باکو به روحانیون و حزب اللهی های مدافع حجاب و متهم کردن آنها به نگهداری مواد مخدر و سلاح بیانگر تداوم شیوه های نظام ملحد کمونیستی علیه دین مبین اسلام است.

تجمع کنندگان در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان در باکو همچنین افزوده اند:" برگزاری دادگاه های فرمایشی و مضحک برای محاکمه روحانیون دستگیرشده در جمهوری آذربایجان گویای حاکمیت شیوه های قرون وسطایی بر این جمهوری است.

حملات وحشیانه نیروهای دولتی جمهوری آذربایجان به مردمانی که با دست خالی و صرفا با سخنرانی و شعار و منطق خواهان حقوق اولیه انسانی خود هستند نیز نشاندهنده دنباله روی حاکمان باکو از شیوه های صهیونیسم خون آشام علیه انسانیت است.