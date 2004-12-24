نوجوانان به پرسش هاي زلزله "در مقياس ريشتر" پاسخ مي دهند

به گزارش گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري "مهر" به نقل از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، اين رقابت اينترنتي با همكاري پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله همزمان با سالگرد وقوع زلزله غمناك بم و جان باختن هزاران كودك و نوجوان در آن حادثه طبيعي ، كاربران اينترنت را به لزوم آشنايي با موارد ايمني در مقابله با زلزله فرا مي خواند.

كاربران پايگاه اطلاع رساني كانون از روز پنجم دي ماه با مراجعه به بخش مسابقه اين پايگاه با نشاني www.kanoonparvaresh.com در مسابقه اي با عنوان "در مقياس ريشتر" شركت مي كنند.

15 سوال چهار گزينه اي با موضوع هايي مانند رعايت مسايل ايمني پيش و در هنگام وقوع زلزله ، ايمن ساختن ساختمان ها ، اقدامات پس از وقوع زلزله و دلايل وقوع اين پديده طبيعي از نظر زمين شناسي در اين بخش طرح شده است.

اين مسابقه در ادامه مسابقات ديگر اين پايگاه با هدف توجه دادن كودكان و نوجوانان به لزوم آشنايي با نكات ايمني زلزله تا 31 خرداد ماه همزمان با سالگرد وقوع زلزله رودبار ادامه مي يابد.

در پايان اين رقابت نيز به تعدادي از برگزيدگان مسابقه "در مقياس ريشتر" جوايزي اهدا خواهد شد.

گفتني است در بخش مسابقه پايگاه اطلاع رساني كانون در حال حاضر 5 مسابقه ديگر با نام هاي "گود جوانمردي"، "يار مهربان"، "سفر خوش" ، "طراوت زندگي " و "ضامن آهو" نيز قابل دسترسي است.