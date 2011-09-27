ترکیه از ترانزیت گاز ایران به اروپا حمایت می کند

تاکید تانر یلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه بر توسعه همکاری ها با ایران در زمینه های مربوط به انرژی





بهمن حسین پور با تانر یلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دیدار و ضمن ابلاغ تبریک به یلدیز به مناسبت انتصاب مجدد به سمت وزیر انرژی و منابع طبیعی، با ارائه آخرین تحولات مربوط به روابط دو جانبه ، وضعیت فعلی روابط را در طی یکصد سال اخیر بی نظیر خواند .

وی با اشاره به حجم 2/9 میلیارد دلاری روابط تجاری دو کشور در طی 7 ماهه اول سال 2011 که بخش انرژی سهم عمده ای در آن دارد ، پیش بینی نمود با تداوم این روند تا پایان سال این رقم به بیش از 15 میلیارد دلار برسد .

سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا روابط دو کشور و وزارت خانه های ذیربط در عرصه های نفت و گاز و برق را عالی توصیف و روند همکاری ها را مثبت و رو به توسعه ذکر کرد .

وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در دو کشور در بخش انرژی ، آمادگی وزارت خانه های نفت و نیروی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری ها با وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در دو کشور و کشورهای ثالث را مورد تاکید قرارداده و اظهار امیدواری کرد با سفر آتی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به ترکیه، توافقات دو کشور در حوزه های نفت و گاز به ویژه در زمینه ترانزیت گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه نهایی و وارد فاز اجرایی شود .

تانر یلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه ضمن ابراز خرسندی از سطح مناسبات دو کشور ، دیدار با سفیر کشورمان را بخشی از زمینه های هموار کننده توسعه روابط و همکاریها در امور انرژی دانست و با اشاره به مذاکرات تلفنی خود با قاسمی وزیر نفت روند توسعه روابط را مثبت ارزیابی و بر حمایت دولت ترکیه از طرح ترانزیت گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه تاکید کرد .

وی با اشاره به مذاکرات اردیبهشت ماه گذشته با نامجو وزیر نیرو در آنکارا و امضای یادداشت تفاهم نقشه راه همکاری در زمینه برق ، خواستار تداوم مذاکرات مربوطه با برگزاری نشست های تخصصی فی مابین کاشناسان وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران و وزارت انرژی ترکیه شود .

وی در پایان آمادگی وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه را برای توسعه همکاری ها با ایران در تمامی بخش ها مورد تاکید قرار داد .